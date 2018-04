CCOO carga contra el PP por cuestionar el informe sobre el Mercado y el Misteri

Comisiones Obreras ha cargado contra el PP por cuestionar el informe municipal sobre las repercusiones negativas del aparcamiento del Mercado en el Misteri. En concreto, la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento ha tildado de "declaraciones desafortunadas" las realizadas por el portavoz adjunto del PP, Vicente Granero, que calificó de «politizado», «parcial», «irregular» y «teledirigido políticamente» el documento.

Desde la sección sindical de CCOO en el Ajuntament d´Elx han criticado que esas declaraciones "vienen a cuestionar de una forma directa e injustificada, la imparcialidad de los técnicos municipales además de fomentar nuevamente el descrédito del trabajo de los funcionarios y por ende de la función pública, cuestionando su trabajo e independencia siempre que el resultado no es acorde a sus intereses, como ya ocurriera con reprobación por este mismo asunto al técnico de los Servicios Territoriales de Cultura".

Ante ello, han solicitado al portavoz del grupo municipal del PP que rectifique sus declaraciones y que se abstenga de hacer ese tipo de aseveraciones que "atentan contra la neutralidad de la plantilla municipal en su quehacer diario", apuntan desde CCOO.

El informe

En la misma línea que ya alertó la Generalitat hace alrededor de un año. Un informe municipal advierte de que el aparcamiento subterráneo que se pretende construir con el nuevo Mercado Central pondría en peligro el Misteri d'Elx como Patrimonio de la Humanidad. El documento elaborado por el Ayuntamiento de Elche pone en evidencia el impacto negativo del tráfico que se generaría dentro del casco antiguo y, más concretamente en la calle Major de la Vila, con el paso de los 300 coches de capacidad que tendrá el parking del Mercado.

El Ayuntamiento mantiene el mismo planteamiento que hizo en su día el técnico inspector de Patrimonio del Consell y expatrono, Luis Pablo Martínez quien calificó de «insostenible», el tránsito de vehículos de motor desde la óptica de la salvaguarda y promoción del Misteri, ya que en la calle Major de la Vila se encuentra la Casa de la Festa. El informe del técnico de la Generalitat ya desveló que el impacto sería negativo por la incompatibilidad de las procesiones propias de las representaciones del drama asuncionista. Aunque, si bien matizó que ese impacto podría ser eliminado mediante la prohibición de la circulación durante los días de las escenificaciones.

Ahora, lo que el Consistorio ilicitano apunta, también en esa línea, es a la precariedad de la calle Major de la Vila para absorber más de 300 vehículos. Asimismo, el informe municipal hace referencia a que el Misteri es mucho más de lo que se representa en la basílica de Santa María, al encontrarse dentro de un entorno urbano. También alude a la ley y a la voluntad del pueblo de Elche, cuando se hizo la declaración de la Unesco, que tiende a respetar una tipología tradicional de las calles del centro y se declina por preservar una peatonalización. Eso, en base también a los recorridos procesionales que pasan por esa calle y por el centro histórico, ya que todo el escenario patrimonial se concentra en este entorno. Algo que chocaría, según el documento técnico con el aumento del tránsito de vehículos de motor generado por el parking.

El impacto negativo del Mercado Central en el riego del Palmeral queda, a priori, descartado a juicio del Ayuntamiento ilicitano. El requerimiento que hizo la Unesco al las administraciones, tanto a la autonómica como a la local, para conocer las afecciones del proyecto en el Patrimonio de la Humanidad no solo se refirió al Misteri, sino también al Palmeral ilicitano. Ante ello, el informe técnico apunta a que, en principio, el sistema de riego que pasa por la zona no estaría afectado por la obra del Mercado Central si se ponen en valor. Al parecer, se trata de restos de acequias de época Andalusí, que no están en uso.

El estudio elaborado por técnicos municipales tras la petición del Icomos (Comité del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), que funciona como órgano asesor de la Unesco, es tajante. El proyecto adjudicado por el PP afectaría negativamente al Patrimonio de la Humanidad. Directamente, apunta a que es incompatible. Es más, advierte de que el proyecto del Mercado no justifica, de entrada, que con esa obra se vaya a potenciar el Patrimonio, mientras que sí que queda patente todo lo que se puede perjudicar.