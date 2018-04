La polémica de la jornada escolar llega a La Hoya

Padres y madres muestran su malestar porque la reunión se debería haber convocado un día más apropiado.

El colegio San Antonio de La Hoya no podrá someter a votación el miércoles el proyecto para cambiar la jornada escolar. La propuesta no consiguió el respaldo de dos tercios que exige la normativa establecida por la Conselleria de Educación y, por eso, el director general de política educativa, Jaume Fullana, ha comunicado al centro que no reúne los requisitos necesarios para seguir adelante con el proceso, pese a que continuase con los trámites. Madres y padres han mostrado su malestar por el hecho de que la reunión del consejo escolar se convocase un día en el que no pudieron asistir todos los representantes, e insisten en que se debería haber pospuesto para otra fecha más idónea.

El colegio presentó alegaciones a esta decisión que, según ha podido saber este diario, no han sido aceptadas por la Administración autonómica. Concretamente, el centro alegó que el día que el consejo escolar abordó el proyecto para modificar la jornada no contaban con el representante municipal, porque no había sido asignado por el Ayuntamiento. De esta forma, si el consejo escolar suele estar compuesto por 21 personas, en las votaciones sólo podían participar 20. Aún así, varios de los representantes no asistieron a la reunión, y el proyecto se hizo con 13 votos a favor, uno en contra y una abstención. Según la dirección del colegio, al no tener representante municipal, los 13 votos se pueden considerar como dos tercios del consejo, pero la Administración autonómica no lo entiende igual, y sostiene que debe respetarse la norma tal y como está establecida, y no acepta modificaciones circunstanciales, para no crear agravios comparativos.

Además de la alegación que presentó el colegio, para intentar que se pudieran celebrar las votaciones, un grupo de padres, molestos con el procedimiento que llevó a cabo la dirección del colegio, presentó otro escrito a Educación, advirtiendo de los motivos que llevaron a que no se pudiese lograr el apoyo positivo que exige la normativa, que fueron la ausencia, por motivos justificados, de un integrante del consejo y la del representante municipal que, según mandato de la Concejalía de Educación, habría votado a favor del proyecto con el fin de que el mismo se sometiese a votación.

Madres y padres pedían a la Conselleria de Educación la repetición de la sesión del consejo escolar, con la asistencia de todos sus integrantes, con el fin de garantizar el derecho de las familias a votar.

Sin embargo, la Conselleria de Educación se ha ceñido a la norma y no va a permitir excepciones con el fin de ofrecer a todos los centros las mismas condiciones. De hecho, fuentes consultadas por este diario apuntaron a que la Administración autonómica no puede hacerse cargo de que miembros de los consejos escolares no estén designados por el órgano competente.

De esta forma, el colegio San Antonio de La Hoya no cuenta con la autorización de la Conselleria de Educación para seguir adelante con el proceso, y tendrá que esperar a que salga una nueva convocatoria, que no se espera que llegue hasta dentro de varios cursos escolares. En La Hoya querían celebrar las votaciones por segunda vez consecutiva, después de que el curso pasado no lograsen el respaldo suficiente para adoptar el cambio de jornada y pasar a la continua.