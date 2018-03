Nueva negativa del Congreso a la cesión de la Dama de Elche

El Congreso de los Diputados ha informado ahora negativamente sobre la cesión temporal o permanente de la Dama de Elche. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta de Compromís respecto a si el Ministerio de Cultura tenía previsto ceder el busto íbero a la ciudad de forma temporal este año 2018.

Una contestación por parte del Gobierno central que se contradice con el proceso de negociación que tiene en marcha el Ayuntamiento ilicitano con la Dirección General de Bellas Artes y también el Museo Arqueológico Nacional (MAN) para traer el busto íbero a la ciudad en 2019.

En la contestación al diputado de Compromís, Ignasi Candela, el Ejecutivo de Mariano Rajoy alude a razones de índole histórica relacionadas con su adscripción a la colección estable del Museo Arqueológico Nacional (MAN) para informar de forma negativa sobre la cesión permanente o temporal.

También alega que la Dama de Elche es una pieza clave dentro del nuevo discurso museográfico del Museo Arqueológico Nacional.

Sin embargo, no es la primera vez que el Ejecutivo de Rajoy rechaza la cesión de la Dama en las respuestas que realiza Compromís tanto en el Senado, como en el Congreso de los Diputados. Ante estas negativas, el alcalde, Carlos González, ya defendió que "el Gobierno mantiene dos discursos en torno a la escultura íbera. Por un lado, con el Ayuntamiento se está trabajando con claridad para favorecer el regreso de la Dama en 2019. Y por otro lado, hay un segundo discurso que es cuando el Gobierno se relaciona en las Cortes Generales con los partidos parlamentarios que evita posicionarse de forma favorable".

Desde el Ayuntamiento de Elche se han mostrado convencidos de que el Ejecutivo "tiene una predisposición a que venga el 2019, aunque en sede parlamentaria se pronuncie de forma distinta.

Reunión en Madrid

"Hemos dado un paso adelante que nos sitúa más cerca de la cesión temporal de la Dama". El propio alcalde de Elche, Carlos González, con estas palabras, se mostraba totalmente convencido de que la última reunión de Madrid , celebrada en noviembre con responsables de la Dirección General de Bellas Artes y también del Museo Arqueológico Nacional (MAN), donde se encuentra el busto ibero, había sido altamente positiva y que, por tanto, no ha supuesto solo una reunión más en este complejo y burocrático proceso de tratar de que el busto regrese a su hogar natal.

Y se mostraba satisfecho porque, para empezar, ya hay elementos concretos: en torno a Semana Santa deberán estar listos dos proyectos que detallen, por un lado, cómo podrían ser las condiciones técnicas de su traslado y reubicación en Elche y, por otro, toda la narrativa histórica y cultural que acompañaría a la pieza.

Posiblemente, lo más importante es que el trabajo a la hora de elaborar estos dos proyectos no será solo de parte, es decir, no contará con aportaciones únicamente de los técnicos del Ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana, sino que también está previsto que colaboren conjuntamente expertos del propio MAN en esta iniciativa, lo que aporta mayor fuerza a la idea de que esto no es un mero trámite por parte del Gobierno, sino que se puede interpretar como que se quiere estudiar de verdad un escenario en el que la Dama abandone, en principio, durante unos meses su cuartel general.

El encuentro en Madrid tenía como primera meta poder presentar las líneas generales del anteproyecto de contextualización historiográfica que acompañaría a la Dama en su prevista ubicación en la Torre del Homenaje, en el Palacio de Altamira.

La mesa para la reunión a tres bandas se quedó pequeña. La delegación ilicitana estaba encabezada por el primer edil Carlos González; la edil de Cultura, Patricia Macià; y el director de museos de Elche, Miguel Pérez. Por su parte, desde València se habían trasladado Carmen Amoraga, directora general de Cultura y Patrimonio; el subdirector general de Patrimonio de la Generalitat, Antonio Bravo; y el jefe de servicio territorial de Cultura, José Antonio López Mira. Allí les esperaban por parte del Ministerio de Cultura el director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafuente; el subdirector general de Museos Estatales, Miguel González Suela; el director del Museo Arqueológico Nacional, Andrés Carretero; y el adjunto al subdirector general de Museos, Lucas García Guirao. Durante 50 minutos Elche y València avanzaron las bondades y los beneficios para todas las partes de que la pieza regrese, aunque sea por unos meses, a su tierra.

"El Gobierno central tiene un actitud favorable si se cumplen las condiciones para la cesión temporal", apreciaba Carlos González, quien resaltaba el hecho de que las tres administraciones estén trabajando con muy buena sintonía.

Al tiempo, el primer edil matizaba: "Esta cesión debe ser distinta a la de 2006, ya que en esta ocasión debe estar acompañada de una contextualización y de las piezas y de toda aquella documentación que sea posible. Es decir, no solo se trata de una simple presencia".

Mientras el Ayuntamiento está decidido a pisar el acelerador en cuanto a intensidad, desde el Consell se insiste en que se está a prestando toda la colaboración técnica y política posibles. "La Generalitat y el Ayuntamiento están trabajando codo con codo y lo seguirán haciendo. El personal de la dirección general está a disposición del Ayuntamiento para que los planes que tenemos que presentar se hagan lo más pronto posible", indicó Carmen Amoraga.

A mediados del pasado mes de marzo, hace menos de ocho meses, el alcalde de Elche, Carlos González, y la edil de Cultura, Patricia Macià, se reunían en el Ministerio de Cultura de Madrid con Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura, y el director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. En ese primer encuentro se trasladaba por enésima vez la aspiración de Elche y se abría un "proceso de reflexión junto con el Ministerio para trabajar conjuntamente en una cesión estable de la Dama con el objeto de crear un museo nacional de arte ibérico en el que el busto pueda estar contextualizado y arropado por una importante colección de piezas de esta etapa".

A mediados de abril de 2016 el Consell y el Ayuntamiento daban a conocer que iban a constituir una comisión bilateral, que no se puso en marcha hasta transcurridos ocho meses después de que la vicepresidenta Mónica Oltra la anunciara en Elche. Finalmente, esa delegación se activaba el 27 de enero de 2017 y hasta el 2 de octubre pasado, de nuevo en València, no tuvo lugar su segunda reunión de trabajo. En esta última se hizo oficial por fin que Elche iba a apostar claramente por solicitar ser una subsede del MAN.