Investigan al exalcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, por cohecho, malversación y prevaricación

También han prestado declaración el exconcejal de Personal y la hermana del diputado provincial. Miguel Zaragoza defiende la "transparencia" de su gestión y ejerce el derecho a no declarar

El juzgado de Instrucción número 2 de Elche ha abierto una investigación contra el exalcalde de Santa Pola y diputado provincial del Partido Popular Miguel Zaragoza, al exconcejal de Personal, Jorge Perelló y contra Pilar Zaragoza, hermana del exprimer edil del municipio costero.

Todos ellos han quedado en libertad con cargos, tras haber declarado esta mañana en la comisaría en calidad de investigados. Los cargos por los que les investiga son malversación, cohecho y prevaricación, según han apuntado fuentes judiciales.

Al parecer, el asunto por el que el juzgado ha abierto diligencias tiene que ver con la gestión de Miguel Zaragoza en la Clínica Gran Alacant, donde su hermana estuvo trabajando.

Los investigados han acudido esta mañana por su propio pie a declarar a la Comisaría Provincial de Alicante ante los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), tras recibir una llamada telefónica, según han apuntado fuentes del Partido Popular. Ahora, la formación ha convocado de forma urgente y extraordinaria a la Ejecutiva para abordar lo ocurrido.

El exalcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza ha ofrecido él mismo esta tarde una comparecencia de prensa para informar acerca de su citación esta mañana a declarar. En la convocatoria, Zaragoza ha explicado que "dado que en esta citación no se me ha ofrecido información alguna sobre los hechos que motivan la acusación, he decidido ejercer mi derecho a no declarar, como haría cualquier persona que ve vulnerados sus derechos en tal manera y que no obtiene información de cuanto concierne a su persona".



El diputado popular ha apuntado a la "facilidad que se tiene hoy en día para sembrar la duda, para vulnerar y menoscabar el honor de las personas y el poco margen y pocas herramientas de las que se dispone para defender un derecho tan esencial como es este: el honor". En este sentido Zaragoza, ha explicado que desde hace meses por parte del equipo de gobierno se vienen realizando acusaciones implícitas, encubiertas, e infundadas contra su persona, "sin ofrecer datos o información alguna de qué motiva esas acusaciones".



Zaragoza ha reconocido que ha vuelto a sentir la indefensión más aguda al no saber qué ha motivado sucitación en la Policía. Según ha explicado, los supuestos hechos que anteceden esta circunstancia nacen a raíz del decreto municipal de fecha 10 de julio de 2017; un decreto por el que "tuve conocimiento de que el Ayuntamiento había contratado a un despacho de abogados para que se personara en nombre del Consistorio en tres procedimientos; "uno de los cuáles supuestamente iba contra mi persona". Este procedimiento se basa, según apuntá el exalcalde en la gestión de la Clínica de Gran Alacant, durante la gestión de Zaragoza como alcalde.



"Una vez que tuve conocimiento de que se había abierto, supuestamente, una causa contra mí por esa gestión, solicité información al equipo de gobierno liderado por la señora Seva, con el fin de que me argumentaran el porqué se me acusaba, y de qué se me acusaba", ha continuado Zaragoza, "pero nunca se me dio explicación alguna".



Por este motivo, el ex alcalde ha argumentado que intentó informarse de qué juzgado llevaba la causa y qué procedimiento era, para así ofrecer mi colaboración con la justicia y facilitar los datos necesarios para limpiar mi imagen y mi honor cuanto antes. De esta forma, en fecha 17 de octubre de 2017 Zaragoza se personó en el Juzgado, por lo que éste dictó una providencia con fecha 20 de noviembre de 2017 en la que se especificaba e indicaba por parte del Juzgado de Elche que se le daba por personado, pero "que las actuaciones estaban declaradas secretas", según Zaragoza.



"Si yo soy la persona implicada, pero las actuaciones son secretas, ¿cuál es la forma que tengo para defenderme, cómo puedo mostrar toda la gestión para que se vea la transparencia en las actuaciones?", se ha preguntado el exalcalde.



Zaragoza ha concluido expresando que "no ha tenido ningún sentido el que se me citara ante la Comisaría de la Policía Nacional, cuando ya he estado a disposición del Juzgado voluntariamente y por escrito de fecha 17 de octubre de 2017, por lo que pudo haberme citado el Juzgado para poner en mi conocimiento los hechos por lo que se me denuncia y así haber podido prestar declaración, ejercitando de esa forma un derecho constitucional básico, como es el de defensa, que, como digo, ampara cualquier ciudadano".



Del mismo modo Zaragoza ha informado que cuando tenga conocimiento de los hechos que motivan la acusación, y preste declaración ante el juzgado, ofrecerá una rueda de prensa informativa, pero mientras tanto "desearía insistir en la transparencia de mi gestión cuando he ejercido de máxima autoridad municipal, y que en modo alguno ha habido en mi actuación irregularidad alguna".