Un integrante de una banda que asaltaba viviendas se deja su DNI durante un robo

Cuando los agentes de la Policía Nacional acudieron tras un aviso de un robo en una vivienda, no imaginaron que tuvieran tan fácil localizar al ladrón. Y es que la pista que encontraron no podía ser más concreta: uno de los integrantes de la banda dedicada a asaltar viviendas se dejó su DNI durante el robo, tras ser pillado in fraganti por la mujer que vivía en el domicilio que quería asaltar. Nombre completo, fotografía, y dirección donde detenerlo, tras reconocerle la víctima en la foto del carnet. La investigación resuelta en unos segundos.

La Policía Nacional de Elche lograba así identificar a una banda formada por cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres, de entre 19 y 25 años. Tras el suceso, la Policía detuvo también a la pareja del arrestado del carnet, acusada de ser cómplice del intento de robo. Además, se identificó a los otros dos integrantes de la banda, que se encuentran en busca y captura.

Los acusados, al parecer, robaban a sus propios vecinos, y, gracias a las detenciones, se han podido esclarecer tres robos en la misma finca. Los hechos tuvieron lugar a finales de enero, cuando una de las víctimas llamó a la Sala Operativa del 091 alertando a los agentes de que, mientras se encontraba durmiendo en su domicilio, escuchó unos ruidos y al levantarse descubrió en el interior de su vivienda a un varón. Al ser sorprendido, salió corriendo hacia la ventana del balcón y saltó hacia el piso colindante. Desde allí accedió a la bajante del patio de luces comunitario, y se descolgó hacia un tercer domicilio en el que no había nadie y que lindaba con el que había ocupado ilegalmente. Pese a que su localización fue fácil, la detención no lo fue tanto, pues, una vez localizado, no se dejó coger tan fácilmente y, lejos de entregarse, volvió a escapar por la ventana de la casa hasta que fue alcanzado por la Policía.