Escuelas e institutos desconocen qué va a pasar y cómo deben actuar

Tanto Toni González, presidente provincial y autonómico de los institutos públicos, como Ginés Pérez, presidente provincial y vicepresidente autonómico de los colegios públicos, coinciden en señalar que las comunidades educativas no saben nada del advenimiento y obligación de cumplir próximamente con el Reglamento General de Protección de Datos también en el ámbito educativo. «No hemos recibido ninguna instrucción al respecto. No nos han dado especificaciones», indica González, quien señala que sí están cumpliendo con la actual norma de protección de datos y que esperan que sea la plataforma de la Generalitat, a través del programa Ítaca, la que asuma buena parte del trabajo a realizar. «Preguntaremos al respecto al director general de Educación, porque no sabemos nada», constata, por su parte, Ginés Pérez, con respecto a un asunto delicado y que genera muchas lagunas a los docentes.