Cs amenaza con llevar al tripartito a los tribunales por las señales en valenciano

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) Elche, David Caballero, ha exigido a Compromís que cumpla con el ordenamiento jurídico en materia de señalización de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y que las indicaciones escritas puedan visualizarse tanto en castellano como en valenciano.

La Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana ha instado a recientemente a un municipio gobernado por Compromís a que cumpla la ley vigente y proceda a la rotulación de las señales en ambos idiomas. El ente público recuerda, en su artículo 56, que las señalizaciones deben aparecer, al menos, en la lengua española oficial del Estado. Y también, hace referencia al artículo 138 del Real Decreto de 2003 donde se exige el castellano y el idioma oficial de la comunidad autónoma. Precisamente, Ciudadanos Elche ya advirtió de esta situación en 2017 y por ese motivo llevó en el pleno del mes de marzo una moción sobre este asunto que fue aprobada por unanimidad, pero que el Tripartito se está saltando a la tolera.

La formación naranja defendió que la señalización de una ciudad turística como es Elche debería figurar en castellano, valenciano, e incluso, en inglés, "este tripartito inoperante, no solo se salta las indicaciones del Defensor del Pueblo Valenciano, de la Delegación del Gobierno si no que se salta las leyes y se somete a lo que les ordena Compromís" ha explicado David Caballero.



El portavoz indica que "Ciudadanos no va a permitir que en Elche se siga sin cumplir la ley y advierte que si en la progresiva nueva señalización vertical no se rotula en ambos idiomas, llevaremos este incumplimiento de la legislación a los tribunales. No podemos permitir que Elche, siendo un municipio tan rico en cultura y eminentemente turístico, se pliegue a los caprichos de la una formación nacionalista que no mira más allá de sus propios intereses" ha señalado Caballero.

No obstante, David Caballero puntualiza que "no queremos que nadie tergiverse esta propuesta y quiera darla entender como un ataque al valenciano, ya que lo que queremos es que ambas lengua coexistan en armonía, pero estamos cansados de ver como los diferentes gobiernos utilizan la lengua como arma arrojadiza, en el anterior mandato eliminando el valenciano de calles y nomenclaturas oficiales, y el actual gobierno de Compromís y el Partido Socialista borrando el castellano de nuestras calles".