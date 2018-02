Los sindicatos piden actuar con más rapidez ante las denuncias

Los sindicatos de trabajadores UGT y CC OO son conscientes de que la labor que realiza la Inspección de Trabajo para tratar de luchar contra la economía sumergida es intensa, a pesar de los pocos medios con los que se dispone. Es por ello que se ofrecen a actuar como mediadores, para poner en contacto de la Inspección aquellos supuestos casos en los que se puede estar cometiendo una irregularidad en el terreno laboral.

Se trata de una propuesta que lanza directamente el secretario general de UGT Muntanya-Vinalopó-Vega Baja, Ismael Senent, que se lamenta de que la provincia concentre más de la mitad del empleo irregular aflorado por la Inspección de Trabajo durante el último año en la Comunidad Valenciana. Senent insiste en que, «si la Inspección no tiene medios para llegar a más casos, como sabemos que hay, aquí estamos nosotros, que podemos actuar de enlace para poner en conocimiento del Ministerio posibles irregularidades». No obstante, matiza el representante de UGT, «necesitamos que se actúe con inmediatez cada vez que se produce una denuncia, para que no pasen semanas y semanas desde que se denuncia un supuesto caso de economía sumergida y aparecen los inspectores de trabajo».

Por su parte, Antonio Ferrández, de CC OO, destaca que «la crisis ha provocado que la economía sumergida se expanda a sectores en los que antes no se daba, como es el caso de la hostelería o también de la agricultura, donde salen nuevos casos». Por eso, desde CC OO proponen la puesta en marcha de políticas que favorezcan la contratación de los empleados y que sancione con dureza a las empresas que no cumplen con la normativa en materia laboral para que no les salga barato tener a trabajadores sin dar de alta.

«La competitividad hay que conseguirla ofreciendo productos de calidad y con valor añadido», asegura el representante de Comisiones Obreras, que añade que «una empresa no puede ser más competitiva que otra porque ofrezca un producto a bajo precio a costa de ahorrarse el gasto de tener a todos sus trabajadores dados de alta».

Además, los sindicatos recuerdan que los empleados que no cotizan a lo largo de su vida laboral se verán con problemas para afrontar su edad de jubilación.