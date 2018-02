El arte nómada de Ramón Urbán

La maleta de Ramón Urbán siempre está lista para un nuevo viaje. El artista plástico cuenta con un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, mucho mayor que el que recibe en su propia ciudad. Acostumbrado a vivir con esta paradoja, el ilicitano llevará su nueva colección a la feria Arts Madrid, donde los visitantes la podrán contemplar desde el miércoles y hasta el domingo. El creador llega a la capital española tras su paso triunfante por Alemania, país en el que expuso entre noviembre y enero, en concreto, en la ciudad de Kaarst, un municipio cercano a Dusseldorf. La Galerie Fries de la localidad germana organizó una exposición especial para conmemorar sus 20 años de actividad y, de las tres plantas de la muestra, concedió una completa para el trabajo de Urbán.

Ahora el ilicitano tiene la mente puesta en Madrid, donde expondrá con su galería de cabecera, Kreisler. Una pequeña porción de su ingente cantidad de obra estará a disposición del público. Sus nuevas creaciones parten de parámetros diferentes aunque no abandonan las líneas maestras del artista, esas que le han permitido labrarse un nombre propio en circuitos de arte tan exigentes como el estadounidense. Las maderas y el papel son los principales elementos con los que ha trabajado en esta ocasión para desarrollar nuevos juegos de volúmenes, geometrías y dimensiones.

Las creaciones de Urbán son muy reconocidas, como no puede ser de otra forma cuando se cuenta con más de 1.500 obras repartidas por todos los puntos geográficos del planeta. Esto contribuye a saciar su ego, por mucho que entre sus paisanos no cuente con la repercusión que merece. De cara a sus nuevos proyectos, que en mayo también la llevarán a Lisboa, el artista ha querido dar un giro, aprovechando unos años en los que la crisis económica se ha dejado sentir también de manera latente en el mundo del arte. «Cuando hay problemas económicos, lo primero que se resiente siempre es la cultura, y también es lo último que se recupera después», sostiene el autor ilicitano.

Las ferias, como las de Kaarst, Madrid o Lisboa, tienen una importancia capital en la trayectoria de Urbán. «Son el gran escaparate para mostrar tu obra», asegura un creador que tampoco se cierra las puertas al mundo digital. Prueba de ello es que se muestra muy activo en las redes sociales, como se puede apreciar con un simple vistazo al perfil profesional que mantiene en Facebook con sus numerosas publicaciones en diferentes blogs. «Pero los coleccionistas están en las ferias y las galerías, y contar un espacio propio por el que pasa mucha gente en poco tiempo no tiene precio», afirma entre reflexiones sobre los circuitos artísticos y el temor a que las ferias «mueran de éxito» por la saturación actual.

El trabajo de Urbán se ha caracterizado siempre por sus geometrías y por sus intentos de esquematizar su arte utilizando los mínimos medios, con los pretende alcanzar la máxima expresividad. Esta ha sido la receta que ha empleado tradicionalmente y no le ha ido mal con ella. «Sólo intento transmitir emociones con colores planos, no me gusta que mis piezas ofrezcan demasiada información de golpe. Muchas veces creamos por inercia y no sabemos el motivo por el que lo hacemos», subraya.

Aunque Estados Unidos, en general, y Miami, en concreto, han recibido su obra con los brazos abiertos, el arte del ilicitano también ha viajado en numerosas veces a otras latitudes americanas, como son los casos de Buenos Aires, Bogotá, Caracas o Toronto. Para Urbán, la gran diferencia entre la forma de concebir el arte entre el público americano y el español radica en la firma. «Allí no importa quién ha hecho el trabajo, de dónde viene o a dónde va. Si les gusta, se lo quedan. Eso en España no ocurre. Hay muchos prejuicios y eso supone una gran desventaja para nosotros», apunta.

Al margen de su paso por Madrid, la mente del ilicitano está puesta en el proyecto Studio Lisboa 018, que en mayo le llevará a la capital portuguesa de la mano de Arco. Ese proyecto, definido como «una feria hecha por los artistas», está liderado por Santiago Delgado, y Ramón Urbán contará con su estand propio. A la popular ciudad lusa viajará con nuevas creaciones que surgen desde su tallar y con esa maleta que siempre está lista para emprender un nuevo viaje.