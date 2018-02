Una película de terror con sello ilicitano

Cine. Tomando como referencia películas como las que componen la serie Saw o Hostel, el cineasta Michael Ramos comenzará el próximo mes el rodaje de Ojo por ojo, cinta en la que la venganza quedará plasmada de manera explícita y que parte de hechos reales. Premiado en la última Mostra ilicitana, el joven busca recursos a través de la red.

No sucedió en Elche, pero sí en la provincia. La historia de María del Carmen García, la mujer de Benejúzar que fue condenada a prisión por quemar al violador de su hija, llamó poderosamente la atención de Michael Ramos, realizador ilicitano que ya ha sido premiado en certámenes locales. Aquel suceso no pasó inadvertido para el joven, que ahora quiere llevar al cine una historia inspirada en ese suceso con la película Ojo por ojo, una cinta que comenzará a rodar el próximo mes en Villena y para la que ha puesto en marcha una campaña de crowfunding, con el objetivo de poder financiar el proyecto. El filme parte de un hecho real para adentrarse en el género de terror, dando paso a todo tipo de torturas. Esto no destripa nada porque puede verse en el tráiler que ya está circulando a través de YouTube.

La campaña de micromecenazgo fue puesta en marcha hace diez días para que el equipo de la película ilicitana pueda costearse dietas, alojamientos, desplazamientos y más gastos que irán surgiendo durante los días de rodaje. La meta que se han propuesto tanto Michael Ramos como sus compañeros en esta aventura cinematográfica es la de conseguir la financiación suficiente como para que el resultado final tenga la calidad suficiente para dar el salto a las televisiones y, por qué no, al panorama internacional.

De esta manera, son bien recibidas todo tipo de donaciones, desde las más pequeñas de 5 euros. «Las más grandes que estamos recibiendo en estos momentos son de 50 euros. Lo que buscamos es dar con alguna empresa que nos pueda dar el empujón necesario para hacer una película al estilo de Saw o Hostel». Estas cintas repletas de torturas, crueldad y violencia sirven de inspiración para Ojo por ojo, así como otros filmes más veteranos, como American Psycho o El resplandor de Stanley Kubrick y Jack Nicholson.

La filosofía de la película parte de que cada acto tiene su consecuencia y los protagonistas de esta historia basada en un hecho verídico están dispuestos a tomarse la justicia por su propia mano. El cartel del filme, en que aparece un martillo lleno de sangre, no deja mucho margen a la imaginación. La trama, pese a que busca dar lecciones de moralidad, no es apta para personas sensibles. La protagonista, de nombre Lucía, es, en palabras de su propio director, «la típica mujer con una vida normal y familiar que tendrá un giro radical por un fatídico hecho».

Este proyecto nació en un primer momento pensado para ser un cortometraje de entre 15 y 30 minutos, pero la obra fue creciendo y ha dado el salto a un largometraje que tendrá una duración estimada de entre 90 y 100 minutos. El guión inicial contaba con una treintena de páginas y la historia se ha desarrollado hasta alcanzar más de cien folios. «Consideramos que tendremos más visibilidad en un festival de largometrajes que si nos quedamos en el circuito de los cortometrajes, y no hay certámenes de este tipo pensados para los mediometrajes», afirma un Michael Ramos que ya ha sido reconocido en citas como la Mostra de Cinema Jove d'Elx, en la que consiguió el premio al corto ganador por Inflexión, o en el Festival Internacional de Elche, en el que logró acabar ente los finalistas.



Rodaje en Villena

El rodaje de Ojo por ojo dará comienzo el próximo mes en Villena, en algunos locales del municipio y, también, en emplazamientos exteriores. En Villena, Michael Ramos y su equipo han recibido todo tipo de facilidades para llevar a cabo su apuesta cinematográfica. Según ellos, en Elche no han contado con las mismas facilidades por parte de la Concejalía de Cultura y han tenido que buscar una alternativa a su plan inicial, que no era otro que rodar en la ciudad ilicitana.

A través de los certámenes locales en los que ha participado y en proyectos como el que ahora tiene entre manos con Ojo por ojo, Michael Ramos intenta forjarse un futuro en el mundo del cine. Lejos empiezan a quedar ya sus años de inicio en el séptimo arte, con unas primeras grabaciones hechas a través de su teléfono móvil que le permitían subir vídeos a YouTube.