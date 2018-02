El Síndic acusa al Consell de saltarse la ley al adjudicarse plazas educativas sin baremación

El Síndic de Greuges ha dado la razón a una familia que denunció supuestas irregularidades en la asignación de plazas vacantes en los colegios de Elche el curso pasado. Concretamente, el Síndic de Greuges ha considerado que la Conselleria de Educación cometió un agravio comparativo cuando ofreció vacantes a los alumnos del centro concertado de Altabix, al que se le retiró el concierto del ciclo de infantil, unos días antes de que éstas se publicasen de forma oficial para todos los interesados, es decir, para el resto de familias que querían cambiar a sus hijos de centro educativo.

Los hechos denunciados se remontan al pasado mes de mayo, cuando la Conselleria de Educación comunicó a las familias del centro de Altabix que este curso el centro carecería de concierto en Infantil, por lo que se iniciaron trámites de urgencia para reubicarlos en otros colegios. La Administración ofreció a las familias habilitar un aula en el colegio Carlos III, que ha vuelto a funcionar este curso, o acceder a algunas de las 250 vacantes que existían en ese momento en el resto de centros educativos públicos y concertados.

Algunas familias escogieron la segunda opción, elegir una vacante, pero la Administración les permitió hacerlo pocos días antes de que éstas se publicasen oficialmente. Es decir, Educación permitió a las familias de Altabix escoger entre las vacantes existentes, antes de que el resto de familias de otros centros pudiesen hacerlo, y sin necesidad de someterse al habitual proceso de baremación.

Este hecho provocó que, por lo menos, una familia que estaba interesada en optar a una vacante de las que había en el colegio concertado San Rafael para su hijo se quedase a las puertas, ya que la plaza a la que podía haber optado su hijo fue asignada directamente a un alumno de Altabix.

Una vez estudiada la queja presentada por la familia, el Síndic de Greuges considera que la Conselleria de Educación, pese a tratarse de circunstancias especiales, no actuó conforme a la normativa, ya que en ningún momento el proceso excepcional que se llevó a cabo «puede ni debe perjudicar a los padres que en tiempo y forma solicitaron plaza en el centro concertado San Rafael». El Síndic de Greuges sostiene que el proceso no se realizó en igualdad de condiciones y que una decisión administrativa perjudicó, en el caso que ha analizado, al hijo de la familia que ha presentado la queja, ya que no fue admitido en el colegio elegido por sus padres, cuando en el caso del escolar que sí lo fue no se realizó ningún procedimiento de acceso público y no se sometió a ningún tipo de baremación. Por este motivo, el Síndic de Greuges pide a Educación que revise el proceso de adjudicación de vacantes en el centro concertado San Rafael, y que, de cara al próximo curso, vele por que se resuelvan todas las solicitudes objetivamente.