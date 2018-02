Podemos carga contra el Ayuntamiento por tapiar viviendas vacías en San Antón

Podemos ha denunciado la decisión del Ayuntamiento de tapiar más de 60 viviendas vacías del barrio San Antón para frenar las ocupaciones irregulares. La formación morada ha criticado que esa determinación ha generado un estado de "desolación en la vecindad total, al haber quedado en muchos bloques solamente cuatro o cinco viviendas habitadas".

Recalcan que están poniendo en peligro a los vecinos y vecinas más vulnerables, degradando más el barrio con bloques y escaleras fantasmas. Según el círculo de Podemos, hay familias que no pueden hacer otra cosa que "quedarse en las antiguas casas porque no tienen recursos con las condiciones que les impone Pimesa y el Ayuntamiento". De hecho, cargan contra las dos entidades locales al considerar que "su único objetivo es hacer negocio y no cumplir sus compromisos sociales".

Asimismo, desde Podemos han criticado a la corporación municipal por hacer "perder parte de la memoria urbanística de un barrio obrero, dejando un futuro cargado de incertidumbre por su afán especulativo de políticas que desprecian los símbolos de la clase trabajadora que sustentó a Elche en su crecimiento".

han quedado deshabitadas por el traslado de los vecinos a los nuevos pisos sociales.