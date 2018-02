El 60% de las cofradías no están inscritas en el registro de entidades religiosas

El 62% de las cofradías y hermandades de la Semana Santa de la provincia no figuran en el registro de entidades religiosas, dependiente del Ministerio de Justicia. Este aspecto legal es obligatorio para las entidades religiosas por Real Decreto desde 2015, aunque en Alicante solo figuran, de momento, unas 180 cofradías y hermandades registradas del total de 420 que hay inscritas en las diócesis. De las registradas, además, hay unas diez que no tienen los datos actualizados en el listado de entidades religiosas. Según los datos del Ministerio de Justicia, de las 30 las juntas mayores que engloban a varias entidades religiosas, solo un tercio, unas diez, aparecen en este registro a nivel nacional.

Estos son algunos de los datos que se desgranaron ayer en la jornada teórica y práctica sobre aspectos legales en las cofradías y hermandades que se celebró en la Universidad Miguel Hernández (UMH) y que congregó a miembros de las cofradías y otro tipo de entidades que deseaban conocer en profundidad aspectos canónicos y civiles a tener en cuenta desde cualquier congregación religiosa en la provincia.

El ponente Francisco Javier García Mora, autor del manual de aspectos legales de cofradías y hermandades informó a los asistentes de qué pasos seguir para poner al día en el registro de entidades religiosas a las asociaciones que no figuraran y ahondó, además, en la importancia de cumplir con este requisito civil.

«Si ocurriera cualquier incidencia en alguna cofradía que no conste en este registro, la responsabilidad de este suceso sería de quienes figuran en la junta directiva», aseguró ayer García en la jornada. El experto en aspectos legales ejemplificó algunos de los casos que podrían suceder y que podrían poner en peligro tanto a entidades religiosas como a otras personas. «Si durante una procesión cayera cera de algunos velones en el suelo y, por ello, alguna de las personas presentes se resbala y se lesionara, las consecuencias jurídicas e incluso las sanciones para reparar el daño ocasionado, recaería, en las personas al frente de la junta directiva de la cofradía si no está inscrita en el registro». Esto supone tener que hacerse cargo de posibles sanciones que pueden llegar a los 150.000 euros en casos graves. «Para tener la póliza de responsabilidad civil que cubra estos incidentes, un paso indispensable es formar parte del registro de entidades religiosas, porque si no, la hermandad no tiene la personalidad jurídica necesaria para conseguir este seguro», puntualizó García Mora. Asimismo, las cofradías y hermandades han de actualizar sus datos cada dos años para renovar la información que pueda quedar obsoleta. En este sentido, algunos de los representantes de las cofradías en esta jornada aseguraron que los trámites para conseguir ese registro son demasiado lentos debido a la burocracia que conllevan, pero que ya hay algunos en proceso que cumplirán con la normativa en breve.

A lo largo de este evento, además, se celebraron otras mesas redondas que versaron sobre temas específicos dirigidos al entorno de la Semana Santa. Entre ellos, la protección de datos, la responsabilidad civil y sus riesgos o la incorporación de nuevos miembros y los procesos electorales. Entre otros ponentes acudieron el promotor de justicia de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Luis Casanova, el consiliario de la Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades de Semana Santa o el presidente del Colegio de Economistas de Alicante y tesorero de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Elche, Francisco Menargues.

Por otro lado, también se presentó la web cofradiasyhermandadeslegal.com. Esta página será un escaparate para que las cofradías y hermandades consulten, de manera accesible, los aspectos legales que han de garantizar y los pasos que deben seguir para cumplirlos.