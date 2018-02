La madre no era consciente de los problemas

La madre de Yolanda Aniorte, conocida en Orihuela como la «abuela coraje», declaró como testigo en la segunda sesión del juicio, y aseguró que nunca había visto muestras de problemas en la pareja. Sin embargo, cuando falleció su hija, empezó a conocer detalles de la vida de la pareja que no se correspondían con la vida que llevaban de puertas hacia afuera. La que sí sabía que las cosas no iban bien, como ayer se recordó en la sesión, era una tía de la víctima, a la que ésta se encontró un día por la calle. Tomando un café, en un establecimiento de Orihuela, le confesó que la relación no funcionaba bien, y que tenía miedo. Concretamente, la tía relató que Yolanda le aseguró que él le había amenazado con matar a sus hijos y a ella misma si la dejaba, como había hecho meses antes, cuando el matrimonio estuvo un tiempo separado. En la primera sesión del juicio el acusado confesó ser el autor de la muerte de Yolanda. El fiscal pide 28 años de cárcel y la familia 37.