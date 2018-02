Manualidades, talleres y circo para celebrar el carnaval

El carnaval se celebra este sábado y desde la Concejalía de Fiestas se ha organizado una fiesta especial que dará comienzo a partir de las 17 horas en la Plaça de Baix. Los más pequeños serán los primeros protagonistas, con una fiesta infantil que contará con manualidades, talleres e hinchables, a cargo del centro educativo Mis Pasitos. También se han preparados talleres de circo que incluirán malabares y zancos. Esta fiesta inicial durará una hora. A partir de las 18 horas dará comienzo el espectáculo infantil de Cantajuegos "El patio de mi casa". Por su parte, la pasarela infantil comenzará a partir de las 19 horas, para que sus padres puedan fotografiar a sus hijos. Tras la pasarela, se celebrará un sorteo de regalos entre todos los niños que se hayan inscrito en el carnaval. Para ello habrá una caseta habilitada desde las 17 horas en la Plaça de Baix.

Finalizada la celebración infantil, llegará el turno de los más mayores, con un desfile con batucada que se iniciará partir de las 20 horas y que tendrá el siguiente recorrido: Plaça de Baix, Corredora, Obispo Tormo, plaza de Santa Isabel, Uberna, plaza de la Merced, Pedro Ibarra, Hospital, Troneta y Madre de los Desamparados, hasta finalizar de nuevo en la Plaça de Baix. Una vez completado este recorrido, dará comienzo la pasarela para los adultos y grupos y luego habrá una fiesta, con la animación del dj Jesús Rodríguez, hasta la 1 de la madrugada.

El autor del cartel de estos carnavales es Vicente Javier Poveda. "Es un orgullo como siempre, he intentado transmitir alegría. Ya había hecho el cartel de la Charanga anteriormente. Lo primero que se me vino a la cabeza fue la Plaça de Baix y el arco del Ayuntamiento. He dibujado a gente disfrazada y también a la fachada, como si se tratara de una cara, en la que las ventanas son los ojos. Es un cartel informal y desenfadado, como debe ser la fiesta de los carnavales. Es una motivación muy grande para mí presentarme a los concursos de carteles de Elche y me gusta verlos por las calles y los escaparates de la ciudad", ha señalado esta mañana Poveda durante la presentación de la fiesta de carnaval en el Ayuntamiento.

Por su parte, desde el centro educativo Mis Pasitos han expresado su satisfacción por estar un año más involucrados en las fiestas. Su trabajo permitirá que los más pequeños estén entretenidos el sábado, gracias a las manualidades, los talleres de máscaras y los juegos programados. Al igual que el pasado año, habrá una zona acotada con vallas para garantizar la seguridad de los menores.