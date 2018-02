Un incendio en una nave de Crevillent moviliza a los bomberos de cuatro parques

Un incendio originado esta madrugada en una nave dedicada a la fabricación de espuma de poliuretano ha movilizado a bomberos del subparque de Crevillent y a los efectivos de Elche, Almoradí y San Vicente, que han acudido a reforzar las labores de extinción. Las llamas se han iniciado a las 6.40 horas y a estas horas ya se ha controlado. La labor de los bomberos se ha centrado en que las llamas no alcanzaran la nave contigua, también de la misma empresa, donde se encuentran los productos químicos para la fabricación de estos compuestos, que podrían haber ardido con mucha facilidad.

La labor de extinción aún no ha terminado, pues los técnicos tendrán ahora que dictaminar que las llamas no han dañado la estructura del edificio para garantizar que no existe riesgo de derrumbe, y que los bomberos puedan entrar a sofocar los restos del incendio.