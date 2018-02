El tripartito inicia los trámites para blindar contra el ladrillo el Fondet de la Senieta

Que el ladrillo no llegue a las proximidades del Clot de Galvany, y que espacios como el Fondet de la Senieta o las lomas y salinas de Balsares se conserven formando parte del mismo espacio natural. Este es el objetivo que se ha marcado el tripartito, que acaba de finalizar la elaboración de una memoria con la que se pretende solicitar a la Generalitat Valenciana que autorice la ampliación del paraje natural municipal del Clot de Galvany, aunque para ello haya que aumentar los recursos que se destinan actualmente al mantenimiento de esta zona de Elche, que linda con Santa Pola, rica en flora y fauna.

El Clot de Galvany cuenta en la actualidad con una extensión de 366 hectáreas, que están protegidas como paraje natural municipal. La intención del equipo de gobierno de Elche es duplicar la superficie de este espacio protegido sumando un total de 343 hectáreas, que son las que componen actualmente la zona del Fondet de la Senieta, y las lomas y salinas de Balsares. El objetivo es que el paraje natural municipal pase a contar con un total de 709 hectáreas protegidas.

La superficie que se quiere sumar al paraje está catalogada actualmente como suelo no urbanizable, y pertenece a un número reducido de propietarios privados. Si la modificación que plantea el tripartito, y que tiene que ser aceptada por la Generalitat Valenciana, sale adelante, la clasificación de este suelo como no urbanizable sería irreversible, con lo que no se daría pie a que surgiesen proyectos de urbanización como el que presentó un particular en 2013 con la intención de construir un hotel y 629 viviendas sobre una parcela del Fondet de la Senieta.

En aquella ocasión el Ayuntamiento remitió a la Generalitat un documento consultivo para elaborar un plan parcial en el Fondet de la Senieta. El proyecto se ganó el rechazo de colectivos ecologistas, que reclamaron aumentar la protección de la zona.

Una vez finalizada la memoria, el próximo paso es presentarla a los grupos políticos para llevarla a un pleno municipal. Si la propuesta obtiene el respaldo de la mayoría de ediles, se elevará a la Generalitat para que estudie su viabilidad y la apruebe, si así lo considera oportuno.

El trámite puede demorarse más de un año, a pesar de que, como dijo ayer el edil de Medio Ambiente, Antonio García, «este tipo de tramitaciones se han agilizado en cuanto a plazos». La intención del tripartito es contar con el visto bueno del Consell antes de que finalice el actual mandato, con el fin de dejar blindada la zona contra el ladrillo.

«Queremos proteger esta zona contra cualquier proyecto de urbanización», aseguró Antonio García, que ha dado a conocer esta propuesta en la semana en la que se celebra el Día Mundial de los Humedales, que se conmemora cada 2 de febrero.



Actividades

Con motivo de la efemérides, el Clot de Galvany acogerá este fin de semana actividades especiales, como una ruta del agua por el paraje que se celebrará el sábado y el domingo por la mañana, en horario de 10 a 12.30 horas. Por las tardes, a las 16 horas, se ofrecerá un taller de fauna.