La Agencia Espacial Europea escoge a PLD Space para estudiar el lanzamiento de satélites

Estudiar servicios de lanzamiento al espacio de pequeños satélites a través de microlanzadores. Este es el objetivo de la convocatoria Study on Launch Service Making Use of a Microlauncher que ha lanzado la Agencia Espacial Europea y en la que participará la empresa de Elche PLD Space. Gracias a su colaboración en este estudio, la compañía aeroespacial ilicitana podrá definir en detalle su lanzador de pequeños satélites, ARION 2. También, determinar técnica y económicamente un nuevo puerto espacial europeo para el lanzamiento de pequeños satélites a órbitas polares y sincrónicas al sol. Este estudio se enmarca en el Programa de Preparación de Futuros Lanzadores (FLPP) de la ESA.

Para Raúl Torres, CEO y co-fundador de PLD Space, empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, la aprobación de este proyecto supone una importante muestra de confianza hacia la empresa: "Este apoyo nos permitirá validar nuestro modelo de negocio completo y, además manifiesta el interés de la ESA por los lanzadores espaciales comerciales de pequeños satélites".

Una de las metas del estudio que llevará a cabo PLD Space es crear un nuevo puerto espacial en España. De llegar a crearse, el país tendría la capacidad propia de lanzar satélites al espacio, lo que permitiría ampliar su potencial industrial en materia de espacio. Esto fortalecería el tejido empresarial y científico español, y convertiría a España en el décimo país del mundo con capacidad de acceso al espacio de manera independiente. Además, PLD Space estudiará las oportunidades que ofrecen países como Portugal (en las islas Azores), la Isla de Andoya en Noruega, Kourou en la Guayana Francesa o el posible puerto espacial previsto en Reino Unido.

Un precedente en Europa

El proyecto que realizará PLD Space supone un precedente en Europa, ya que por primera vez, la Agencia Espacial Europea ha convocado públicamente el estudio de un lanzador comercial fuera de su flota. Esta está formada en la actualidad por los cohetes Ariane 5 y VEGA, así como por la variante europea del lanzador ruso Soyuz.

En esta convocatoria, cuatro empresas europeas, además de PLD Space, han recibido soporte por parte de la Agencia Espacial Europea para realizar el estudio. De todas ellas, la aeroespacial ilicitana es la única pyme española ya que del resto de seleccionadas ninguna pertenece al ámbito nacional. Además, entre las firmas elegidas destacan compañías de lanzadores institucionales europeos que cuentan con más de 500 trabajadores, frente a los 36 de PLD Space.

En este proyecto de la ESA participará también la empresa española GMV, que apoyará a PLD Space en el análisis de misión y cálculo de trayectoria del lanzador ARION 2 desde los diferentes puertos espaciales propuestos por la compañía ilicitana. Asimismo, GMV definirá dentro del proyecto "Microlauncher" las necesidades de ARION 2 desde el punto de vista del subsistema de aviónica y GNC (Guiado, Navegación y Control), así como las necesidades de segmento terreno, especialmente para Telemetría, Seguimiento y Telecomando.

Este apoyo llega un año después de que la ESA aprobase el proyecto de PLD Space Liquid Propulsion Stage Recovery (LPSR) para la recuperación y reutilización de un lanzador europeo. A través de este, la compañía aeroespacial está desarrollando los primeros lanzadores reutilizables de Europa: la empresa tiene previsto durante el año 2019 llevar a cabo dos ensayos de recuperación de la tecnología de lanzadores.

Cuando ARION 2 entre en servicio en 2021 se convertirá, junto a las empresas americanas Rocketlab y Virgin Orbit, en uno de los principales lanzadores a nivel mundial. Estas serán las encargadas de cubrir las necesidades del mercado para el lanzamiento de pequeños satélites, que se cuantifica en más de siete mil millones de dólares para el año 2020.

En sus nuevas instalaciones, ubicadas en el Parque Empresarial de Elche, PLD Space prevé construir próximamente la primera factoría de fabricación y ensamblaje de cohetes suborbitales y orbitales de Europa. Tal y como señala Torres, este hecho contribuirá a convertir Elche en una referencia tecnológica del ámbito espacial en Europa, y atraerá talento cualificado de ingeniería, fabricación y montaje de todos los elementos que conforman un cohete.