La carga de trabajo, el estrés y el estado del vehículo influyen

Establecer planes de movilidad para los empleados. Por ejemplo, crear líneas de autobús para los trabajadores de los polígonos industriales. CC OO considera que ésta podría ser una de las muchas medidas que se podrían introducir para mayor seguridad de todos. Javier Pérez, responsable de salud laboral de la unión intercomarcal de CC OO de L'Alacantí-Marines, señala que las empresas, en materia de prevención de accidentes, no deberían solo limitarse a recordar al trabajador que debe respetar el código de circulación, sino que debería estudiarse bien la carga de trabajo de cada uno y el estado del vehículo con el que debe manejarse, todo esto pensando sobre todo en los repartidores y conductores.

También se reclaman desde la central sindical que un ictus o un infarto cuando se produce en horario laboral pueda ser contemplado como accidente laboral, ya que muchas veces no se debe a malos hábitos o a una alimentación pobre, sino también al estrés y a la tensión que generan el puesto de trabajo.

Como caso, Salvador relata que sufrió un curioso accidente in itinere. Veinte minutos antes de entrar a trabajar, su moto no funcionaba. Tras unos ocho intentos de arrancarla a pedal -en un momento dado notó un gran dolor en la parte inferior de una de sus piernas- y, en vista de que el tiempo apremiaba, decidió lanzarse cuesta abajo para tratar de reactivar el motor. Finalmente llegó al trabajo, pero, eso sí, conforme pasaba el tiempo empezó a sentir un dolor cada vez más intenso en uno de los gemelos. El resultado: rotura fibrilar al tratar de arrancar el vehículo y, por tanto, valoración como accidente in itinere.