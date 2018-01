La Policía Local traslada una mujer de 80 años con alzheimer y desorientada

La Policía Local de Elche trasladó hace unos días a una mujer de 80 años hasta Torrevieja, a la que encontraron desorientada. El conductor de una línea de autobuses urbanos dio la voz de alarma al ver la situación en la que se encontraba la mujer, que la vio desorientada y que no bajaba en ninguna parada.Desde el primer momento la comunicación fue difícil ya que la anciana, de nacionalidad sueca, no hablaba castellano y no se conseguían avances usando otros idiomas. Además, la afectada mostraba claros síntomas de Alzheimer, por lo que fue trasladada a las dependencias policiales más cercanas para intentar su identificación. Tras varios intentos y gracias a medios electrónicos los agentes consiguieron saber que vivía en Torrevieja y posiblemente había venido acompañando a su marido a una intervención médica en el Hospital General de Elche. El marido fue dado de alta y trasladado a su domicilio, y la mujer quedó en la ciudad, sin teléfono, dinero o información sobre este hecho, pudiendo ser consecuencia de un episodio puntual de desorientación.

Debido a la situación y carencia de medios de la implicada, el jefe de turno de la Brigada Nocturna a través de la Sala de Operaciones autorizó su traslado a Torrevieja, donde la Policía Local de la ciudad de la sal se hizo cargo de llevarla a su domicilio.