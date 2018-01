Peticiones de mantenimiento los fines de semana

«Como es fin de semana, aquí no ha aparecido nadie para ayudarnos a subsanar los desperfectos de las lluvias». Esta es una de las quejas que esgrimieron desde los sindicatos policiales SPPME-CV y SPPLB después de que las precipitaciones anegaran las dependencias de la jefatura policial.



«A pesar de que hemos reclamado, no apareció nadie y somos 50 personas trabajando en cada turno los que tenemos que aguantar las condiciones penosas y que entrañan riesgos», apuntó uno de los agentes. Estas reclamaciones no son puntuales, si no que, según los sindicatos policiales señalan a una atención al mantenimiento de las dependencias municipales más frecuente. «Los aseos no se limpian los fines de semana, hay montañas de papeles y por aquí no solo estamos los trabajadores, sino también personas que acuden a las instalaciones para ser atendidas. No es de recibo atenderles con un palmo de agua en el suelo o con unos servicios sucios», añadió el agente. La empresa que gestiona la limpieza en las dependencias policiales es una firma externa que trabaja entre semana. Los usuarios del Esperanza Lag también se lamentaban de que no hubiera ayer un mantenimiento más activo en las instalaciones. Si bien desde el Ayuntamiento apuntaron a que se realizó una actuación de urgencia, algunos de los ilicitanos que hacen uso del espacio deportivo apuntaron a que sería necesaria una atención mayor los fines de semana para prevenir estos incidentes ocasionados por imprevistos.