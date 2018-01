Las firmas de componentes inician el calendario ferial en Nueva York

Las empresas de componentes y curtidos de la provincia de Alicante, muchas de ellas con sede en Elche, Elda, Petrer o Villena, también acudirán del 31 de enero al 1 de febrero a Lineapelle New York, una de las ferias más selectas del calendario internacional y todo un clásico para las mercantiles nacionales.

Las empresas de componentes para el calzado inician así un nuevo periplo ferial a nivel internacional donde van a presentar a sus clientes sobre todo las novedades de cara a la temporada primavera-verano 2019.

El primer evento es Lineapelle New York, que tendrá lugar del 31 de enero al 1 de febrero, nada menos que en el Metropolitan Pavilion de Nueva York, donde mostrarán sus novedades a los diseñadores de EE UU. Lineapelle New York está considerada no obstante una feria pequeña, donde exponen algo más de 120 firmas, en su gran mayoría europeas (italianas, españolas y francesas, entre otras), las cuales están muy enfocadas a la moda. Sin embargo, tan solo con el hecho de participar en este evento de Nueva York las mercantiles obtienen una gran visibilidad de cara a nuevos acuerdos comerciales y, además, prestigio.

En dicho evento participan este año un total de 13 empresas españolas del sector, sobre todo dedicadas a los tejidos y curtidos, entre otros. La mayoría de las empresas que participan en la feria son firmas con un mercado ya consolidado en Estados Unidos, y sobre todo acuden a territorio norteamericano con el objetivo de mantener los contactos comerciales con los distintos diseñadores y estilistas de grandes marcas de calzado y marroquinería de EEUU.

Es allí donde presentan sus colecciones más creativas y vanguardistas de la temporada, lo que supone en definitiva todo un adelanto de las tendencias que posteriormente se podrán ver en otras ferias internacionales del sector.

EE UU es el segundo país del mundo con mayor consumo de calzado después de China, con aproximadamente 2.300 millones de pares al año,. Sin embargo, cabe decir que no es un gran productor de calzado terminado, pero sí que es un país cuyas empresas tienen la decisión de compra sobre los materiales para su fabricación.

Seguidamente las empresas del sector estarán presentes en las ferias Premiere Vision de París, Lineapelle Milán y en la feria del sector a nivel nacional, Futurmoda, la cual tendrá lugar en IFA del 14 al 15 de marzo, una cita ineludible para los fabricantes de calzado y marroquinería, debido a la gran muestra expositiva que allí pueden encontrar para la creación de sus colecciones.