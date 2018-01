La relevancia global de la muestra alcanza el circuito estadounidense

? Los artistas multimedia o los animadores en 3D que toman parte de The Wrong New Digital Art Biennale se han triplicado desde el inicio del proyecto, hasta superar la cifra de 1.600 creadores exponiendo lo último de sus obras. Esto, unido a los más de doce millones de visitantes virtuales, provoca que la iniciativa del ilicitano David Quiles Guilló traspase fronteras a velocidad de vértigo. El reconocimiento del proyecto ha llegado, incluso, a una de las grandes capitales mundiales del arte, como es Nueva York, hasta el punto de que el prestigioso periódico The New York Times le ha dedicado uno de sus artículos.

Dar el salto a Estados Unidos ha provocado un crecimiento exponencial de The Wrong. Mientras la bienal aumenta, Quiles dirige la muestra desde una casa del Camp d'Elx en la que no tiene acceso a internet, alejado de los centros de arte tradicionales. Allí acuñó un proyecto que pretende ser una alternativa a las ferias tradicionales, con sus aires elitistas. Por eso, apuesta por algunos de los principios de la red, como son la accesibilidad y la democracia.