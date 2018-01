Miguel Ríos recibe el reconociendo de la UMH

Miguel Ríos ya forma parte de la nómina de Honoris Causa de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. La universidad ilicitana ha celebrado esta mañana en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social el acto de investidura del cantante granadino, en una emotiva ceremonia en la que la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria Tatiana Sentamans ha sido la madrina del artista. El nombramiento de Ríos ha coincidido con la celebración, hoy viernes, de la festividad de Santo Tomás de Aquino y ha servido para que el rockero reciba un reconocimiento a su dilatada trayectoria sobre los escenarios.

Considerado como el gran padre del rock español, Ríos recibe ahora el reconocimiento de la UMH, tras el que le fue concedido durante el pasado mes de septiembre, a título póstumo, al piloto Ángel Nieto. El cantante ha reconocido su felicidad por la concesión de este Honoris Causa y, a lo largo de su discurso, ha señalado que uno de los grandes méritos de su trayectoria profesional ha sido la de resistir durante tantos años en los escenarios. El Honoris Causa para Ríos también refuerza la apuesta de la universidad ilicitana por la cultura popular, en general, y por el rock en particular, como lo demuestra también la Escuela de Rock con la que cuenta la UMH.

Esta semana el cantante también ha reconocido que, aunque sigue manteniendo una buena voz, a sus 73 años ya no está en las mismas condiciones físicas como para afrontar giras como las de antaño. "En el momento en el que inicié mi carrera, no sabía que esto sería algo tan grande. Veía el rock como una moda pasajera", también ha señalado en los últimos días un Ríos que, en su discurso de este mediodía en la UMH, también ha dejado constancia de la pasión que siente por la música y el rock, citando a estrellas como Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Bob Dylan, los Beatles, los Rolling Stones, Otis Redding, The Doors, Jimmy Hendrix, Ray Charles o BB King.

Antes de comenzar su acto de investidura, Ríos ha atendido a los medios de comunicación que se han desplazado a la UMH, en una comparecencia en la que ha expresado su satisfacción por el hecho de que la universidad ilicitana cuente con su Escuela de Rock, con la que está dispuesto a colaborar en todo aquello que se le solicite para ayudar en la formación de nuevos músicos.