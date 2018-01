Irene Montero arremete contra las empresas del calzado por la economía sumergida

La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, se ha reunido esta tarde con medio centenar de mujeres en el Centro de Congresos de Elche, que han trasladado a la diputada la precariedad laboral a la que son sometidas, sus necesidades laborales para paliar la brecha salarial y las nefastas condiciones laborales que acompañan a profesiones como limpiadoras, camareras de piso o cajeras de supermercados, unos puestos que, habitualmente, son cubiertos por mujeres. En Elche, precisamente, es especialmente grave el caso de las aparadoras, por lo que una portavoz del colectivo, Aurora Sales, ha sido la encargada de trasladar las reivindicaciones de las trabajadoras del calzado. La portavoz de la formación morada ha estado acompañada por Pilar Lima, senadora de Unidos Podemos por la Comunidad Valenciana.

Irene Montero ha recordado que un 30% de la economía relacionada con el calzado en la ciudad es economía sumergida. "Yo me pregunto si Inditex, Kelme, que son empresas que están aquí operando tienen conocimiento de que hay tantas mujeres en esta situación", ha asegura la portavoz de Podemos. " Y si es así, si no se les cae la cara de vergüenza". La portavoz ha asegurado que esta situación solo beneficia a las grandes empresas y ha criticado las polémicas declaraciones del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien respondió a un periodista que "no nos metamos en eso" al ser preguntado por la brecha salarial de las mujeres en el mercado laboral. Montero ha recordado que dicha brecha es del 25%, y que el 76% de los contratos temporales son a mujeres. Por tanto "yo sí pienso que hay que meterse en eso. Son tiempos de revolución de las mujeres y eso significa defender nuestros puestos de trabajo, la dignidad de nuestras vidas y que la riqueza que creamos los españoles y las españolas se quede en nuestros países, y no se vaya a los paraísos fiscales como hacen las grandes empresas.

Polémica

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha descartado obligar por ley a las empresas privadas a la equiparación salarial entre hombres y mujeres. "No nos metamos en eso", ha asegurado Rajoy quien ha recordado que los "gobernantes deben muy cautos a la hora de saber cuáles son sus competencias".

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que las empresas españolas han dado pasos "en la buena dirección" para reducir la desigualdad de salarios que "ha bajado cuatro puntos desde el año 2012" lo que ha permitido a España "estar mejor que la media europea".

El jefe del Ejecutivo ha admitido que "probablemente el ritmo debería ser más rápido" pero "siempre que se den pasos en la buena dirección se hacen cosas positivas". Lo que no comparte el Ejecutivo es que "el gobierno empiece a fijar" los salarios de las empresas.

"No me vería yo diciendo que tendrían que cobrar ustedes", ha explicado en alusión a los trabajadores de Onda Cero, al igual que ha insistido en no pronunciarse sobre si las mujeres y los hombres que desempeñen los mismas funciones en en una empresa deben cobrar lo mismo.

"No nos metamos en eso, demos pasos en la misma dirección que son como se resuelven mejor los problema y España es de los países de Europa que mejor están haciendo las cosas", ha concluido.

A lo que si manifestó su apoyo el presidente del Gobierno fue al movimiento #MeToo para animar a las víctimas de acoso sexual a denunciar, al que ha calificado de "positivo". Para el jefe del Ejecutivo, este tipo de iniciativas "merece respeto y apoyo de todos" porque n"o hay cosa más fuerte que intentar aprovecharse de la gente prevaliéndose de la fuerza".