Los empleados de Radio Jove e Info Jove llevan al juzgado al Ayuntamiento por sus contratos

La contrata lleva un mes sin abonar los salarios y la edil del área, Tere Maciá, afirma que se está estudiando municipalizar los puestos.

Una decena de trabajadores de Radio Jove e Info Jove, dos servicios de la Concejalía de Juventud, pero externalizados a través de una empresa, han denunciado al Ayuntamiento de Elche y a la concesionaria de ambos servicios, Emergencias del Mediterráneo, por un presunto delito de cesión ilegal de trabajadores. La firma es la misma que se vio salpicada hace unos meses por la polémica con el programador de l'Escorxador.

En este nuevo caso, también están denunciadas el resto de empresas que prestaron anteriormente el servicio, con los mismos trabajadores, ya que la situación se remonta a hace casi diez años. El motivo pasa precisamente por esa externalización. Los empleados entienden que, pese a que su contrato está firmado con Emergencias del Mediterráneo, realmente para quien trabajan es para el Ayuntamiento. De allí reciben las órdenes, la organización de su jornada laboral, y demás instrucciones relacionadas con su trabajo diario. Las labores se organizan junto al resto de funcionarios municipales, y el correo electrónico de los empleados es el corporativo del Ayuntamiento: infojove@ayto-elche.es, o radiojoveelx@ayto-elche.es, por ejemplo. Las instalaciones y el material también dependen del Ayuntamiento, por lo que los trabajadores consideran que se trata de una contratación encubierta.

Las demandas ya se han interpuesto en los juzgados de lo Social de Elche, según ha podido confirmar este diario a través de fuentes judiciales. Por su parte, los empleados rechazaron realizar ayer cualquier declaración. Sin embargo, desde la Ciudad de la Justicia sí apuntaron a que ya se ha celebrado un juicio y se está a la espera de la resolución judicial para continuar abordando los demás casos. De hecho, el lunes estaba previsto que se celebrara una vista, que se aplazó a la espera de la sentencia, a petición de la firma y el abogado del Consistorio.

El conflicto es sobradamente conocido en el Ayuntamiento de Elche, hasta el punto de que el pasado martes, durante la comisión socioeducativa, el PP pidió a la concejal de Juventud, Tere Maciá, explicaciones sobre la situación en la que se encuentran estos servicios y sus trabajadores. La edil apuntó ayer que, en el caso de Radio Jove, se ha adelantado la licitación del servicio para que la empresa no prorrogara el contrato, que finalizará el próximo mes, por lo que las firmas interesadas ya pueden presentar sus ofertas. En el caso de Info Jove, se encuentra externalizado con otro contrato, que finalizará en verano. En este último caso, y dado que todavía hay tiempo de margen, desde la Concejalía, se ha encargado un estudio de viabilidad a Recursos Humanos para determinar si es posible municipalizar el servicio, según alegó Maciá.

Los problemas de los trabajadores con la mercantil que presta el servicio no pasan solo por el hecho de que, al estar contratados por una empresa externa, no gozan de las mismas condiciones que el resto de trabajadores municipales, sino que también se dan problemas de impagos. En este sentido, la propia edil confirmó que llevan un mes sin cobrar y, «aunque estamos mediando, no podemos hacer mucho, pues se trata de una relación laboral ajena al Ayuntamiento», dijo.

En mayo de 2016 el tripartito le encargó a Emergencias Mediterráneo la labor de programar en l'Escorxador, y la centralizaron en uno de sus empleados, José Luis Mas. Sin embargo, en diciembre se dieron cuenta de que tenían que sacar el servicio a concurso y el tripartito convocó un proceso negociado sin publicidad, al que concurrieron tres empresas. Finalmente, se adjudicó a Emergencias Mediterráneo, pero Mas no dispone de una licenciatura o de un ciclo formativo de Bellas Artes, como exigía el pliego, por lo que se contrató a Luis Moreno, a cambio de un salario de entre 30 y 50 euros al mes. Al final, acabó desligándose del proyecto. Ahora, a la firma se le abre otro frente.