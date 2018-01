Arte ilicitano que viaja a París

Pintura. Once cuadros de la artista ilicitana Inés Serna, inspirados en la naturaleza y la mujer, serán expuestos la próxima semana en la Art París 2018, una de las ferias de arte contemporáneo más importantes en el país vecino.

Elche, Madrid, París. Esta es la ruta que ha seguido la pintora Inés Serna. Sus cuadros, nacidos en la ciudad ilicitana, le llevaron a exponer primero en la capital española y ahora ha conseguido dar el salto hasta el país vecino. De esta manera, la próxima semana, los días 26, 27 y 28, expondrá once de sus obras en la Art París 2018, una de las ferias de arte contemporáneo más importante que se celebran en territorio galo. Los cuadros podrán verse en el estand que tendrá la Galería Gaudí a orillas del Sena.

«Me siento emocionada, exponer allí es un sueño», confiesa con ilusión la ilicitana, que enseñará al público algunos de los trabajos que ha venido realizando a lo largo de los últimos años. Está oportunidad le ha llegado a través de su colaboración con la Galería Gaudí, que es la que le ha invitado a participar en esta cita. «Es lo más importante que he logrado en mi carrera y me llena de alegría, aunque no pierdo de vista los proyectos que saco adelante en Elche», asegura.

De los once cuadros que la ilicitana llevará a París la próxima semana, nueve de ellos están inspirados en la naturaleza. Incluso, en uno, se pueden ver los nenúfares del Parque Municipal. La mujer es la gran protagonista de las otras dos obras, todas ellas creadas a partir de la técnica impresionista. «La mujer, Elche y el mar han sido una constante en mis pinturas. Me gustan los otoños de colores vivos y los caminos que están por recorrer, lanzar un mensaje que sea optimista y esperanzador», añade.

El de la próxima semana será el primer salto internacional que da Serna. La pintora espera que no sea el último y que su colaboración con la Galería Gaudí siga siendo igual de fructífera que hasta la fecha. En su punto de mira se encuentra exponer en ferias europeas similares a la Art París 2018, como las que se celebran en países como Italia, Alemania, Holanda o Bélgica. Antes de que lleguen todos estos viajes de la mano de la pintura, hay un propósito más cercano en el tiempo y la distancia. La ilicitana espera llevar su obra a la próxima edición de Arco, la gran feria española del arte contemporáneo, que este año tendrá lugar entre los próximos 21 y 25 de febrero.

Al margen de la exposición en París, Serna mantiene activos diversos proyectos solidarios en Elche, siempre relacionados con el mundo de la pintura. La ilicitana colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer.