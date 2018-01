Nuevas aleluyas para la Mare de Déu

El artista ha seleccionado nueve modelos entre los 186 que ha creado e imprimirá una tirada de 160.000 ejemplares.

Todo empezó el pasado 16 de abril, fecha del último Domingo de Resurrección. Manuel Martínez Torres tuvo la oportunidad de presenciar desde una terraza de Elche la procesión en la que se encuentran la Virgen de la Asunción y el Cristo Resucitado. En las alturas pudo comprobar el espectáculo que supone la lluvia de aleluyas, las miles de estampitas que son lanzadas desde los balcones ilicitanos para cubrir de color las calles de la ciudad.

«Tras contemplar aquel espectáculo, salí henchido y aquella misma tarde me puse a dibujar de manera compulsiva», asegura Martínez Torres. El pintor ilicitano estaba comenzando a dar de esta manera los primeros pasos de la colección de aleluyas que ha creado para el próximo Domingo de Resurrección, que será el 1 de abril, y que ahora presenta. «Fue una experiencia única, como la que puede tener una persona que acude a un concierto y, cuando regresa a su casa, siente que tiene la necesidad de empezar a tocar un instrumento», añade.

La nueva colección de aleluyas de Martínez Torres ha surgido tras la selección de nueve dibujos por parte del autor, de los 186 que ha creado en los últimos meses. Los nueve dibujos van a ser imprimidos, a su vez, en nueve colores distintos: dos tonalidades de verde, dos de naranja, rojo, amarillo, azul, violeta y rosa. Las estampas están inspiradas en motivos naturales y florales, que han sido constantes en la carrera artística de un creador que lleva exponiendo desde el año 1982.

En total, va a imprimir 160.000 aleluyas en su nueva colección, dedicada a la Mare de Déu. «La Virgen de la Asunción me gusta, pero es que, cuando le llamo Mare de Déu, se me pone el vello de punta», confiesa el pintor. «Hacer estos dibujos para el Domingo de Resurrección en mi tierra es uno de los trabajos que más me ha llenado en mi vida. Al margen de que uno pueda ser creyente o no, esto es algo que todos los de aquí hemos respirado desde bien pequeños, no he visto nada más espectacular en mi vida que a la Mare de Déu cubierta por las aleluyas, y creo que todos los ilicitanos deberíamos ver, al menos una vez en la vida, el Encuentro desde una terraza», proclama.

En los dibujos que ha creado para sus estampas, Martínez Torres se ha movido en un terreno en el que se ha sentido cómodo, ya que la naturaleza ha sido una fuente de inspiración en su trayectoria. «Y que mejor que ofrecerle flores a la Virgen», puntualiza el artista sobre unos coloridos dibujos en los que aparecen tallos, frutos o alguna variedad de flor con mucho volumen.

Martínez Torres cuenta con un gran número de exposiciones en su currículum, entre ellas, la muestra que le llevó hace un par de años a exhibir en Madrid cuadros como los que le ha dedicado al Parque Municipal o al Huerto de San Plácido. Ahora cambia de registro y apuesta por las aleluyas para la Mare de Déu.