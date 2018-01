Sin fecha para operar un tumor en el Hospital General

El Hospital General dice que no es un caso grave.

Las esperas hospitalarias y para las intervenciones quirúrgicas son las dos cuestiones que más quejas desatan en el Servicio de Atención e Información al Paciente. La última, la de una mujer que lleva desde finales de noviembre a la espera de que le intervengan un tumor que, en principio le dijeron que era grave, pero para la que no hay programada una fecha en la que realizar la cirugía. El 28 de diciembre, tras una consulta en la que le detectaron un quiste, le dijeron, según apunta la paciente, a que había que quitarlo por si era malignos. Las pruebas preoperatorias se las realizaron de inmediato, días más tarde. De hecho, en el volante que adjunta en su queja, se establece el nivel de prioridad 1.

Sin embargo, fuentes del Hospital Geneneral apuntaron a este diario que «se trata de una intervención no urgente de un tumor pequeño no infiltrante de vejiga urinaria. Se le hicieron las pruebas necesarias y está a la espera de ser llamada». Desde la dirección del centro añadieron que «nunca se le propuso ninguna intervención», y señalaron que «existe un comité de tumores que valoran la prioridad clínica de la paciente y su caso no es preferente».

La paciente aseguró que el día 7 de diciembre le dijeron que requería de operación y que debía ser cuanto antes. Ese mismo día, añade, le dieron consulta con todos los especialistas para las pruebas preoperatorias, menos para el anestesista, por lo que no entiende «a qué se debió tanta premura si no es urgente».

De hecho, afirmó que en una llamada teléfonica al servicio de atención al paciente le aseguraron que se había pospuesto con motivo de las fechas navideñas pero que la llamarían una vez pasado el periodo vacacional. Al no ocurrir así, volvió a llamar y fue cuando le dijeron que no había ni a corto ni medio plazo programada ninguna intervención, como confirmaron desde el Hospital General, que reiteraron que no es un caso de urgencia.