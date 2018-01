El tripartito pide cambiar el apuntalamiento de El Progreso para facilitar el tráfico

En la reunión que está mañana están manteniendo los técnicos del Ayuntamiento de Elche con los de la Conselleria ante el bloqueo producido por la paralización de El Progreso, el Tripartito ha trasladado su intención de modificar el apuntalimiento de urgencia que se puso en marcha el pasado viernes para causar las menores molestias a los ilicitanos ante el cierre al tráfico de la calle. Así lo ha reconocido esta mañana el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez.

"El viernes hubo que tomar una decisión de urgencia", ha señalado. El informe de los técnico del Ayuntamiento indica que la solución del apuntalamiento desde el interior implica la demolición de la cubierta para que los operarios puedan trabajar con seguridad. Mientras no se autorice a la propiedad a desmontar la cubierta, ninguna persona podrá acceder al interior, ante el riesgo que implica. "Este es el motivo por el que hemos hecho el apuntalamiento desde el exterior. Si la Conselleria autoriza el desmontaje de la cubierta, se podría apuntalar la fachada desde el interior", ha añadido el concejal.

"Los técnicos del Ayuntamiento no van a ser los que decidan si El Progreso tiene valor o no. Es la Conselleria la que tiene que decidir y emitir el informe correspondiente", ha puntualizado Sánchez. El edil ha anunciado que los técnicos municipales tratarán de reconducir la situación junto a los expertos de la Conselleria. Hasta que no se garantice la seguridad de los ilicitanos, la plaza de la Constitución no se volverá a abrir al tráfico, motivo por el que se le ha solicitado celeridad a la Conselleria.

Por otra parte, el edil de Urbanismo ha cargado esta mañana contra el presidente del PP, Pablo Ruz, y ha pedido que aclare si cometió prevaricación cuando estaba al frente del área de Patrimonio o si ha mentido al decir que su equipo de gobierno no autorizó el derribo de El Progreso. José Manuel Sánchez ha recalcado que la concesión de las licencias son actos reglados y ha recordado que el 13 de abril de 2011 la propiedad de El Progreso solicitó el derribo del edificio.



En aquel momento, el concejal de Urbanismo, el popular Vicente Granero, informó a la propiedad de que debía justificar el cumplimiento del artículo 16.3 del Plan General y de que también debía contar con la licencia de construcción del nuevo inmueble. Dicha licencia estaba sujeta a la aceptación formal por parte del Ayuntamiento de una superficie de 88,53 metros cuadrados de suelo dotacional, que corresponde a la parte que invade el viario.



Granero otorgó la licencia de segregación a la propiedad de El Progreso para que pudiera segregar la parte de viario y cederla al Ayuntamiento ilicitano. "Esto demuestra que el PP continuó realizando actos para que se construyera un nuevo edificio en el emplazamiento actual de El Progreso. Que el PP dejé de mentir y hacer demagogia porque en política no vale todo", ha concluido Sánchez.



Respuesta de Pablo Ruz

El presidente del PP de Elche, Pablo Ruz, ha declarado que "es indignante que el tripartito municipal acuse al PP del caos que se ha producido en el centro de la ciudad cuando son ellos los únicos responsables. El Gobierno municipal concedió la licencia de derribo con ocultismo y nocturnidad, sin pedir ningún informe a Conselleria, sabiendo que la demolición del edifico era un asunto de controversia política y social".

Ruz ha destacado que "el PP nunca desestimó una orden de derribo por que los propietarios nunca nos la solicitaron. Hoy el concejal de Urbanismo intenta disimular su responsabilidad acusándome de un delito muy grave que no pienso consentir. Lo que debe hacer el señor alcalde y su equipo de Gobierno es ponerse a trabajar y asumir sus responsabilidades. Carlos González aprobó la desprotección del edifico en 1998 y ahora les concede la licencia de demolición sin calcular los daños ocasionados para Elche".