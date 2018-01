Cambio en el arbolado de Antonio Machado para evitar cortes de agua e internet

El edil de Parques y Jardines, Antonio García, ha visitado esta mañana la calle Antonio Machado, donde se está realizando una actuación de cambio de arbolado, una iniciativa que también ha sido solicitada en numerosas ocasiones por los vecinos de la zona. Y es que, al parecer, los arces plantados ocasionaban "problemas en el subsuelo, donde está el agua, internet y molestaban a los vecinos. Además, el hecho de que se tratara de especies que provienen de América del Norte, con un clima muy distinto, había provocado que los árboles enfermaran, ha añadido el edil.



La presencia de arbolado inadecuado en la calles de la ciudad, no apto a la situación climatológica, es una constante que se repite en otras calles de la ciudad. "Hay que tener una estrategia y en algunas calles ir modificando ese arbolado", ha reconocido García. En este sentido, también se han realizado otras actuaciones en el barrio de El Toscar, "pero la de Antonio Machado digamos que es la más importante, es una inversión de cerca de 16.000 euros y los trabajadores empezaron el lunes y acabarán el viernes", ha explicado..



La especie que se ha plantado en lugar de los arces se llama aligustre, tiene un crecimiento moderado y, según ha indicado Antonio García, tiene suficiente con una poda cada tres años, por lo que también se mejora en cuanto a su mantenimiento. "Es un árbol perfecto para la calle y para las condiciones climatológicas de nuestro municipio. Supone una inversión ahora pero un ahorro futuro".



De los árboles que se han quitado había una treintena de moreras que, según Antonio García, sí se van a utilizar para la zona del Cementerio Viejo, donde hay calles más amplias y no molestan tanto.



El edil de Parques y Jardines ha incidido en que en unos dos o tres casos no se ha podido plantar el árbol "porque debajo se han encontrado cables de electricidad o porque ese árbol tapaba una señal de tráfico".



"Estamos redactando un plan de arbolado para que esto no quede en actuaciones temporales y que haya continuidad. La siguiente actuación será Plaza de Castilla, que es un lugar donde la variedad más importante es el plátano, que también va enfermando y provoca problemas", ha explicado Antonio García.



Las quejas por el arbolado se han extendido a varios puntos de la ciudad, y con estas actuaciones se busca dar respuesta a las quejas vecinales y recuperar las zonas verdes en los espacios públicos.