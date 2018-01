Les xarxes socials fan visibles la crueltat dels pensaments d'algunes persones, moltes vegades inconscients del dolor que les seues paraules poden provocar i de la lletja lliçó d'intolerància i inhumanitat que aportaran a qui llitja eixos comentaris.



Aquests dies de festes ens han arribat tota mena de felicitacions i bons desitjos. Uns ens han fet somriure, altres ens han deixat en silenci, reflexionant sobre quant li queda a la humanitat per avançar i aprendre. Cóm és possible que més de 2.000 anys després de que Josep i Maria hagueren de fugir i refugiar-se en Betlem per salvar la vida del seu nen, hui 2017 anys després encara milions de persones, de famílies senceres, han de llençar-se als camins, a la mar, a les muntanyes per tal de arribar a algun lloc on no ser perseguits i escapar així de la mort i les penúries?



Doncs bé, com deia, en aquests dies hem vist tota mena de missatges però cap m'ha deixat tan angoixada i decebuda com aquest:





Desgraciadament aquest missatge va córrer com la pólvora tant pel Facebook com pels Whatsapps. Per afegir més tristesa a l'assumpte vaig poder comprovar com la immensa majoria dels comentaris anaven en la mateixa línia. Ningú sabia res d'aquelles persones, només que rebuscaven en la brossa i que no eren espanyols, dades suficients per a ser sospitosos de lladres i potencials segrestadors de xiquets. Fins i tot no faltà qui afegia:

Per favor! Què fem? Organitzem exercits per capturar-los?

Aquests tipus d'advertència que fa l'autora sols afavoreix un clima d'hostilitat, discriminació i odi cap a aquelles persones que tenen la desgracia de viure en la indigència. Es a dir, d'una forma inconscient i involuntària s'està fomentant allò que la nostra moderna societat anomena aporofòbia. Una paraula pulcra i neta que descriu una realitat vergonyosa.

Jo crec que tots hauríem de parar-nos i pensar, què es el que tant ens incomoda? A cas ens molesta el seu fracàs, la seua derrota social? I si és així, per què?

Què lògic i què just hagués sigut difondre un missatge com aquest:

" ...si els veieu, pareu i pregunteu-los què necessiten, digueu-los on estan els menjadors socials, on poden demanar ajuda dels nostres serveis socials i si podeu deixeu-los alguna cosa de roba que les nits son molt gelades al ras. No siguem indiferents, no els ignoreu ni els feu invisibles...."

Jo també diré com diu al començament eixe lleig missatge:

" Quiero que estemos atentos..."

Però atents a tots aquets comentaris i actituds que estan perfectament descrits en l'article 510 del Codi Penal i que poden arribar a constituir un delicte d'incitació a l'odi.

Acaba eixe alarmista advertiment dient:

" Tened cuidado y con los críos también"