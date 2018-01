El tripartito asegura que negoció con la propiedad de El Progreso conservar la fachada

El tripartito negoció con la propiedad del antiguo edificio de El Progreso de la plaza de la Constitución la opción de conservar la fachada. El concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, ha asegurado hoy que el Ayuntamiento recogió la sensibilidad de una buena parte de los ciudadanos y se reunió con los propietarios de la empresa para que, de forma voluntaria, pudiera conservar la fachada en el proyecto de construcción que se iba a realizar.

De nuevo, el edil de Urbanismo ha defendido que concedió la licencia de demolición a los propietarios al tratarse de un "acto reglado", ya que el plan municipal de 1998 no protege ese edificio, aunque sí tenga catalogado el de la calle Empedrat. Sánchez no ha entrado a valorar si el edificio debiera o no protegerse aunque sí ha declarado que antes de la paralización del derribo, el tripartito ya puso sobre la mesa de la propiedad la alternativa de mantener la fachada de la antigua sala de venta de agua. "Al final es una cuestión de voluntad y también de coste económico. Los propietarios que adquirieron el edificio lo hicieron sin que estuviera protegido y con unos derechos de edificabilidad. A nadie se le puede imponer si tiene el derecho una cuestión gravosa contra su voluntad", ha apuntado Sánchez.

El Ayuntamiento ha vuelto a pedir hoy máxima celeridad y urgencia a la Conselleria de Cultura, después de que el viernes por la noche tuviera que apuntalarse de forma urgente el edificio por orden del Gobierno valenciano, debido al riesgo que ya presenta el edificio al haber comenzado el derribo parcial el lunes pasado. El tripartito ha mostrado su preocupación al tratarse de una calle principal de norte a sur del centro de Elche tanto por el tráfico, como por los comercios que se van a ver afectados. Ahora se abre un plazo de diez días para presentar alegaciones, aunque la administración autonómica tiene un periodo de dos meses para resolver la cuestión, por lo que hasta ese tiempo podría estar cerrada la calle.

Reacciones políticas

El portavoz adjunto del grupo municipal popular, Vicente Granero, ha visitado esta mañana la zona de la Plaza de la Constitución de Elche para comprobar el estado en el que se encuentra el edificio El Progreso. Granero ha denunciado "el caos que ha organizado el tripartito de nuevo en la ciudad. Es una vergüenza lo que está ocurriendo en nuestro municipio y que a día de hoy tengamos una artería principal de la ciudad cortada al tráfico desde hace días". Ha añadido "que están creando un caos no sólo en el tráfico sino en otros muchos ámbitos como comercios, transporte público y escolar, acceso a aparcamientos privados, etc. Los vecinos de la zona y comerciantes no saben lo que está pasando y así nos lo han trasladado. En este momento nos encontramos que a pie de obra no hay nadie de la empresa, no hay Policía Local y por ello denunciamos que esta situación está perjudicando de una manera muy grave a los ilicitanos".