Primeras emociones con poesía y animales

Literatura infantil. Los primeros dilemas que se dan en la vida de los niños son narrados en Una ballena y nueve poemas mediante versos y dibujos protagonizados por animales. Sus autoras, las ilicitanas Marianne Muriel y Alexandra López, se apoyan en historias vividas por jirafas o lobos para despertar la conciencia de los pequeños.

Una hormiga que tiene miedo a tomar decisiones trascendentes y ser valiente, una jirafa que está enamorada y no sabe de qué manera expresar sus sentimientos o un lobo que está cansado de ser juzgado por los demás y de que le pongan siempre etiquetas cuando no ha cometido ninguna fechoría. Y también otras ideas más complejas, relacionadas con los deseos de abandonar esa llamada zona de confort o de la apatía que se siente cuando uno quiere estar desconectado del resto del mundo. Estos son algunos de los pasajes que recoge el poemario ilustrado Una ballena y nueve poemas, un volumen confeccionado a partir de los textos de la ilicitana Marianne Muriel y de los dibujos de la también ilicitana Alexandra López. La obra infantil será presentada esta tarde, a las 18.30 horas, en la biblioteca de San José.

Las poesías que componen este libro tratan de enseñar a los niños la forma de canalizar las primeras emociones que van a ir descubriendo durante su vida, motivo por el cual se apoya en el mundo animal. «Nuestra intención es conectar estos sentimientos para que aprendan a resolver las situaciones problemáticas que se van dando con el paso de los años», asegura Marianne Muriel, autora de las poesías y docente en el centro educativo Princesa de Asturias.

Su compañera en esta aventura es la ilustradora Alexandra López. «Mis acuarelas están fuertemente vinculadas a la naturaleza. Tengo especial predilección por los animales y me pirran las formas orgánicas, suaves y armoniosas», explica la ilicitana en su blog personal, Vera and the birds. «Creo en las cosas con alma, aquellas que llevan todo un proceso de diseño detrás y que se elaboran con mimo y dedicación. Por eso en cada dibujo hay un trocito de mí», añade en una explicación que también hace referencia a las ilustraciones que ha creado para Una ballena y nueve poemas.

La presentación de esta tarde en la biblioteca de San José estará acompañada por una serie de talleres infantiles, que serán impartidos por las propias autoras y en los que se recitará poesía o se confeccionarán manualidades. La de hoy será la puesta en escena del libro en Elche, una obra infantil que ya fue presentada en el marco de la Feria de València y que supone el estreno de estas dos ilicitanas.



Presentación en las Clarisas

Por otro lado, el antiguo convento de las Clarisas acogerá esta tarde, a las 19 horas, otra presentación en Elche de una autora novel, Mónica Beltrán, que dará a conocer su libro Ser feliz en el trabajo de tu vida. La ilicitana ha escrito un libro de autoayuda sobre la evolución y el crecimiento personal y laboral. Las 202 páginas de su publicación reúnen un buen puñado de experiencias vitales, con el objetivo de que sirvan de toma de conciencia. La autora utiliza herramientas sencillas para ayudar a los lectores.