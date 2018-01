El tripartito tumba las alegaciones de Àgora y Podemos contra el presupuesto municipal

El tripartito ha desestimado las alegaciones realizadas por Podemos y la asociación Àgora contra el presupuesto municipal de 2018, las dos únicas organizaciones que en esta ocasión han reclamado formalmente contra el documento económico, que este viernes se aprobará de manera definitiva en un pleno extraordinario. La concejal de Hacienda, Ana Arabid, alegó que ambas formaciones no se han acogido a los supuestos que marca la ley, con lo que sus propuestas no van a ser aceptadas. En concreto, la normativa solo contempla la posibilidad de tener en cuenta las alegaciones cuando el presupuesto no se ajusta a los trámites legalmente establecidos, cuando se ha omitido el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local o en caso de que haya una manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados.

La formación morada había reclamado, entre otras iniciativas, la remunicipalización de servicios públicos como la recogida de basuras, Suma, Aigües d´Elx, y bus urbano. También había pedido más dotación económica para combatir la violencia de género o la eliminación de las calles franquistas de la ciudad.

Por otra parte, el Palmeral encabeza la lista de alegaciones formuladas por el colectivo Àgora, que considera que se dedica una escasa cantidad -6.000 euros- a la promoción del Patrimonio de la Humanidad. Para el área de Patrimonio también reclamaron un arqueólogo municipal y cargaron de nuevo contra la peatonalización de la Corredora a cargo de las arcas municipales. Por otro lado, criticaron que la organización de la barraca municipal de las fiestas de agosto pase a cargo de la Concejalía de Cultura.

Tras superar, de esta manera, la fase de exposición pública, el pleno municipal salvará el viernes el último trámite para que pueda entrar en vigor el presupuesto de 2018. Para este ejercicio, el tripartito ha disparado las inversiones en su último año de mandato completo. En concreto, el Ejecutivo local ha elevado a 179 millones de euros los gastos e ingresos de 2018, con un 28% más de dinero para ejecutar proyectos en la ciudad. Entre ellos destaca el inicio del campus tecnológico en el Parque Empresarial, la peatonalización de la Corredora y la regeneración del barrio de San Antón. Además, habrá más dotación en Movilidad, Deportes y en el área de Empleo.