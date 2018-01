Los empresarios meten prisa a Puig

El presidente fija en el año 2019 la licitación de las obras, pero reconoce que el proceso está siendo lento.

Sin desaprovechar la ocasión de la visita del jefe del Consell a uno de los enclaves que se encuentran en el punto de mira de la ciudad. Los empresarios no dudaron ayer en meter prisa al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con la ampliación de Elche Parque Empresarial. Pese a que el horizonte está más cerca para materializar la extensión de este espacio estratégico donde Tempe también ha puesto el foco para expandirse, los industriales del área de Torrellano no se escondieron ayer. Los trámites no van tan rápido como todos quisieran.

Desde la Entidad Urbanística de Conservación trasladaron al máximo representante del Consell la necesidad de agilizar el proyecto de ampliación, con el que el parque empresarial ganaría 600.000 metros cuadrados. Reconocieron que los plazos se han acortado con las gestiones realizadas conjuntamente entre la Administración autonómica y el Ayuntamiento ilicitano, pero aún así la impresión generalizada es que el horizonte todavía queda algo lejos, debido a la complejidad de la burocracia.

De ello también es consciente el propio presidente de la Generalitat, quien reconoció que el proceso al que se enfrentan es arduo. Ya lo aseguró el alcalde, Carlos González, el lunes, al estimar que la tramitación para lograr la ampliación se prolongará durante todo 2018. Ahora, según los nuevos plazos que maneja Ximo Puig, la licitación de las obras podría producirse entre finales de año o principios de 2019. Con esos plazos sobre la mesa, y a pesar de que el presidente de la Generalitat también alegó que se están cumpliendo todos los tiempos previstos, tras gestionar por la vía de urgencia todo este entramado, admitió públicamente que es «evidente que hay que mejorar la normativa vigente dar celeridad al proyecto».

El presidente del Consell apuntó a la necesidad de reformar la ley del suelo valenciano, que está en marcha, y que debe afectar a la normativa estatal para tratar de agilizar este tipo de trámites. Es más, también criticó abiertamente que «no es posible que cueste tanto tiempo poner a disposición de empresas solventes el suelo del parque empresarial, como es Tempe». Precisamente, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento están en negociación con la firma de Inditex para expandirse en el área de Torrellano, lo que implicaría la creación de más de un millar de puestos de trabajo.

No solo la reivindicación para agilizar el despegue del parque estuvo en boca de los empresarios ayer. Durante el encuentro también se colaron otras necesidades históricas como la petición de una parada de tren en la zona, o la mejora de la red ferroviaria con el aeropuerto y la estación del AVE. Todo ello con la vista puesta en mejorar la movilidad de los trabajadores del parque. Incidieron, además, en la importancia de contar con un acceso directo a la A-70, sobre todo una vez que se haga efectiva la ampliación del parque.

El Ayuntamiento, de la mano del alcalde, Carlos González, también se mostró en la línea de los empresarios tanto en la demanda de culminar con celeridad la tramitación urbanística, como en la mejora de la competitividad del enclave completando la dotación de infraestructuras viarias y ferroviarias, cuyas competencias son del Ministerio de Fomento.

Con todo ello, la Entidad Urbanística de Conservación elaborará ahora, a petición del Consell, una propuesta por escrito con las necesidades históricas del parque empresarial, para tratar de tener más fuerza a la hora de presionar a Madrid.