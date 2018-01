Los bomberos acordonan un inmueble al derrumbarse varias cornisas en el centro de Elche

Tremendo susto el que se han llevado los vecinos y viandantes del entorno de José María Pemán, a la altura del número 25, en la zona de los pisos azules, cuando se han desplomado varias cornisas del balcón de un edificio esta mañana. Los bomberos del Parque Comarcal de Elche han inspeccionado la zona para retirar los cascotes sueltos y evitar más desprendimientos. La suerte ha querido que el material derrumbado no alcanzara a ningún peatón. Por seguridad, los bomberos han ordenado acordonar la zona dejando un perímetro de seguridad para que en el caso de que se produjeran nuevos desprendimientos, no cause daños personales. Los efectivos de emergencias han subido con el vehículo escalera para realizar estos trabajos, y han comprobado que, al menos de forma inminente, el incidente no tenía mayor gravedad que la planteada inicialmente.

El arquitecto municipal visitará la zona, una vez acordonada por la Policía Local, para evaluar el estado del esto de las cornisas y de la fachada, para determinar las acciones a realizar y si es necesario que, de urgencia, se rehabilite.

Por otra parte, se ha registrado otro desprendimiento menor de una cornisa en otro inmueble, de madrugada, por el episodio de lluvias que se ha registrado esta madrugada.