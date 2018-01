Con la necesidad de acudir al baño como coartada

Las excusas cuando pillan a los delincuentes in fraganti son muchas y muy variopintas, hasta el punto de que, en ocasiones, son completamente inverosímiles. Esto debieron pensar los agentes de la Policía Local de Elche que acudieron el sábado por la mañana a un centro de mayores en el entorno de L'Aljub. La patrulla acudió tras la llamada de los responsables del centro, quienes sorprendieron a un joven de 26 años en el interior del recinto, presuntamente sustrayendo varios objetos personales de uno de sus usuarios. En su defensa, el joven alegó que había saltado la valla del establecimiento y entrado por la ventana de una de las habitaciones porque quería «miccionar», tal y como manifestó a los agentes, y ratificó al pasar a disposición judicial.

Sin embargo, la excusa le sirvió apenas unos minutos. Tan solo el tiempo que tardaron los agentes en cachearlo y sorprenderlo con varios objetos personales del paciente que ocupaba la habitación y que estaban escondidos entre las ropas del supuesto asaltante.

La detención fue posible gracias a que dos empleadas del centro de mayores lograron reducirlo antes de que llegaran los policías. Se trata de un viejo conocido para las fuerzas de seguridad de la ciudad, ya que acumula hasta 21 antecedentes por robos con fuerza y hurtos. Casos menores por lo que ha recibido condenas anteriores, pero sin que hayan supuesto una estancia en prisión por demasiado tiempo.

Por suerte, el paciente ingresado en el centro de mayores se encontraba fuera de su estancia, disfrutando de una comida por el día de Reyes con el resto de su familia, ya que el suceso tuvo lugar alrededor de las 13 horas.

La Fiscalía ha solicitado para el joven una pena de un año, seis meses y un día de prisión por el robo en grado de tentativa, ya que no consiguió llevarse nada al ser sorprendido in fraganti. El Ministerio Público, no obstante, ha tenido en cuenta el agravante de reincidencia, dados los antecedentes penales del arrestado, para elevar la pena hasta el año y medio de cárcel. El hecho de que tratara de asaltar el inmueble también conlleva una pena más grave con respecto a otro tipo de robo o hurto en grado de tentativa. El presunto autor del robo saltó el vallado del perímetro del inmueble, atravesó el jardín y terminó colándose por una ventana.

Pese a tratarse de pacientes que residen una larga estancia en el centro, apenas acumulan objetos de valor, por lo que, de haber conseguido perpetrar el robo, el botín no habría sido especialmente sustancioso, según señalan fuentes policiales. Una tentativa que todo a punta a que le saldrá cara, por sus antecedentes.

El caso se resolverá en las próximas semanas en un juicio, ya que, debido a la pena que pide el Ministerio Público, no cabe la resolución por la vía de la conformidad, y tendrá que enfrentarse al veredicto del Jugado de lo Penal que vea la causa. Por su parte, el fiscal ha solicitado tanto la declaración del acusado como la de las dos empleadas del centro, y la de los dos agentes de la Policía Local que realizaron el arresto.