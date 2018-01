Marearock: visto y no visto

El certamen se traslada al parking de la Facultad de Educación de la UA y se celebrará el próximo 14 de abril.

El paso del Marearock por Elche ha sido efímero. Apenas ha durado un año. La organización del certamen musical ha tomado la decisión de abandonar el término municipal ilicitano y celebrará la edición correspondiente a este recién estrenado 2018 en San Vicente del Raspeig. El aparcamiento de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (UA) será el escenario que acogerá durante esta primavera el festival, en sustitución de las instalaciones de la Institución Ferial Alicantina (IFA), que albergaron los conciertos, con acampada incluida, entre los pasados 19 y 22 de julio.

Este año el Marearock se adelantará hasta el 14 de abril y ofrecerá una apuesta musical más reducida, ya que se celebrará en una única jornada y no contará con acampada. El director del certamen, Antonio López, asegura que los motivos del cambio de localidad son «fáciles de explicar. Elche nos quería cobrar un alquiler y San Vicente nos cede el espacio», señala antes de añadir: «San Vicente llevaba años interesado en contar con el Marea pero no podía ofrecernos un terreno para poder hacer la acampada. Como este año no hay acampada, nos podemos trasladar sin problema».

La edición de un día del próximo 14 de abril estará encabezada por el grupo La Raíz. El conjunto de origen valenciano estará acompañado en el escenario sanvicentero por otras formaciones con un recorrido destacado dentro de la escena del rock, como son los casos de Gatillazo, Desakato, Song of Aguirre, que presentará su nuevo disco en el festival, Trashtucada, Konsumo Respeto, Pura Mandanga o Kontaminació. La entrada para el certamen tendrá un precio de 12 euros.

La experiencia del Marearock en IFA no fue muy satisfactoria, como dejaron entrever los responsables de su organización a los pocos días de la conclusión de la última edición, otro de los motivos que les ha llevado a trasladarse hasta la UA. López apuntaba que el paso por el recinto ferial había supuesto un aumento de los costes, lo que les había provocado cerrar el certamen con pérdidas. Eso a pesar de contar con 5.000 personas acampadas durante cada una de las noches.

En los años de vida del festival, hacer las maletas ha sido una de sus constantes, así que el cambio de Elche por San Vicente no supondrá un gran trastorno. Las seis primeras ediciones del certamen musical se celebraron en Torrevieja, localidad que abandonaron por desavenencias con el Gobierno local. Hace dos años, el Marearock tuvo lugar en los terrenos de Rabasa, en Alicante, lugar al que ahora se acercará de nuevo tras una edición de puente en las instalaciones de IFA.

La única edición que ha acogido Elche también ha pasado a la historia por ser bastante accidentada, ya que arrancó con mal pie el primer día. Los asistentes se llevaron una decepción en la jornada inaugural, ya que un fallo técnico impidió que se pudiera utilizar el escenario en el que iba a tener lugar la fiesta de bienvenida, que quedó suspendida. Este hecho, eso sí, no menguó las ganas de fiesta de los jóvenes.