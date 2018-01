Una senda para poner en valor

Esta zona ilicitana espera el visto bueno del Consell para poder convertirse oficialmente en Pequeño Recorrido.

No es un sendero catalogado oficialmente por el Consell como de Pequeño Recorrido (PR), aunque tiene los ingredientes para serlo. La ruta circular que enmarca el barranco del Grifo y San Antón está a la espera de recibir el visto bueno de la administración autonómica para poder convertirse oficialmente en ruta de PR.

Ayer, un grupo de 50 personas encabezadas por montañistas y entusiastas de los senderos realizaron una ruta para reconocer este enclave que, según los organizadores de la excursión, tiene todos los ingredientes para estar en el listado de senderos oficiales naturales de la Generalitat Valenciana. A lo largo de 14 kilómetros, empezando por la zona de Bonavista en la zona rural ilicitana, los senderistas recorrieron enclaves a través de los que cruzaron tramos ya señalizados con postes y las típicas señales con pinturas blancas y amarillas que indican en una senda que el camino es el indicado para seguir adelante. «Este lugar está muy bien señalizando y es una pena que aún no esté registrado y homologado», comentó uno de los promotores de la ruta, Francisco Navarro. La catalogación está aún en trámite. En esta ruta, según apuntan los excursionistas, no solo pueden encontrarse tramos y zonas naturales si no interesantes construcciones hidráulicas centenarias. «Hemos visto en la excursión que se han restaurado muchos hitos relacionados con el agua, como pozos, brocales y otras construcciones que están en buenas condiciones», apuntó Navarro.

Así, el Ayuntamiento está trabajando, a través de las Concejalías de Deportes y Medio Ambiente porque esta catalogación salga adelante. La Confederación Hidrográfica del Júcar ya autorizó el paso por los dos barrancos y ahora está en estudio un tramo de 200 metros, por parte del Consell, como uno de los últimos escollos que superar para su declaración.

Esta ruta, según la intención del Ayuntamiento de Elche, podría ser de referencia para los aficionados a transitar los senderos, ya sea a pie o en bicicleta. También quieren poner en valor los elementos patrimoniales relacionados con el agua que se encuentran en sus 21 kilómetros de recorrido y descubrir vías y caminos milenarios que conectaban la costa con el interior de las comarcas y que aún conservan restos y vestigios de aquella época.