Mollà, en desacuerdo con el alcalde al entender que el PAT sí es bueno para Elche

El principal socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, Compromís, no está de acuerdo con el criterio del alcalde socialista Carlos González, quien ha dejado de forma clara en varias ocasiones que Elche no debe conformar un área metropolitana con la ciudad de Alicante. No obstante, la edil de Turismo y diputada autonómica, Mireia Mollà, considera que el Plan de Acción Territorial (PAT), cuya redacción acaba de encargar el Consell, es una excelente iniciativa y que en él, para nada, Alicante va a solapar a Elche.

"En Elche somos mayores de edad. ¿Cuándo hemos sido un hermano pequeño de Alicante? Ese plan no nos deja en ningún caso en segundo término, no nos invisibiliza", señala Mollà, quien remarca que en el PAT están incluidos 14 municipios , lo que habla del entorno tanto de Elche como de Alicante y de sus áreas de influencia en el centro y sur de la provincia, y del norte de la misma, respectivamente.

Desde Compromís de Elche es incomprensible que dos municipios tan potentes no puedan desarrollar "un plan que habla sobre sí mismos, sus entornos y sus conexiones naturales", para añadir que entiende que es sobre esta idea base de que Alicante y Elche "no compiten", en todo caso, "le da sentido común a dos municipios vecinos".

Mollà entiende asimismo que Alicante "no nos arrebata IFA" al igual que Elche "tiene que aprovechar el Puerto de Alicante"

En otro orden de cosas, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Elche, David Caballero, ha insistido en que el tripartito debe cumplir con todos sus compromisos y que no es comprensible que a final de ejercicio haya un remanente de 7 millones de euros cuando la ciudad sufre numerosas carencias.



Además, el portavoz de la formación naranja vuelve a recordar que varias de las decisiones del gobierno local tomadas en el último año proceden de las medidas que su partido aportó para los presupuestos "hemos visto que por primera vez han llegado inversiones a las pedanías, se ha puesto en marcha un Plan de Empleo que ha sido todo un éxito, se han adquirido 15 nuevos desfibriladores, y en verano ya hemos visto que se han incorporado tres nuevas unidades de transporte sanitario urgente, entre otras propuestas" explica David Caballero.

"En cuanto a los incumplimientos de este tripartito, David Caballero, lamenta que la ciudad siga inaccesible para personas con movilidad reducida es uno de los fracasos de este equipo de gobierno, que ha sido incapaz de cumplir con los plazos y todavía vemos como muchos vecinos ni siquiera pueden acceder a los edificios públicos para realizar sus gestiones", indica Caballero.