Visión artificial que llega a Silicon Valley

Tecnología. Cámaras de visión artificial para guiar a vehículos industriales que hacen su labor de manera autónoma. Esta es la apuesta empresarial del ingeniero de la UMH Javier Martínez. El proyecto ha despegado con buen pie y ya lo ha presentado en EE UU.

Labrar el campo con una máquina manual provocó que Javier Martínez se diera cuenta de la cantidad de energía que se perdía en hacer esfuerzos repetitivos. Así que este ingeniero mecánico surgido de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche empezó a investigar. Sin saberlo, estaba dando los primeros pasos de un innovador proyecto que de momento va viento en popa, hasta el punto de que le ha permito ganar la última edición del concurso universitario Yuzz, en el que participan competidores llegados desde toda España, y algunos también del extranjero, y viajar hasta Silicon Valley para presentar su propuesta.

Martínez comenzó su investigación centrándose en los vehículos autónomos para la agricultura, momento en el que se dio cuenta de que la clave no pasaba por construir mejores tractores. «Lo más importante es saber orientarse, que es lo que hacemos las personas cuando conducimos. Nosotros no nos guiamos por un GPS, utilizamos la vista», explica el emprendedor de la UMH. Por este motivo, pasó a centrar su trabajo en el campo de la visión artificial, y en tres meses desarrolló el primer prototipo.

Su siguiente paso fue el de cambiar el mundo de la agricultura por el de la industria, y así puso en marcha la firma Odyssey Robotics, que se dedica al guiado de visión artificial de vehículos autónomos industriales. «No son coches de calle», aclara el joven alicantino, para que no confunda con proyectos como los de los coches en los que trabajan empresas como Google o Uber, y que tienen, precisamente, un peso muy específico dentro de las investigaciones que se llevan a cabo en Silicon Valley.

El proyecto que encabeza Martínez guarda cierta similitud con estos coches de calle, pero se aplica en máquinas que trabajan en el interior de las fábricas. De esta forma, se permite que muchas operaciones logísticas se hagan solas, como puede ser el caso del trasporte de palés siguiendo las instrucciones de las hojas de pedidos que están en los ordenadores. «Los sistemas que se utilizan en la actualidad son bastante arcaicos, se limitan a seguir líneas en el suelo, al modo de los scalextric. Otros funcionan por láser, mientras que nuestros prototipos permiten trabajar en entornos cerrados porque emplean un sistema de visión artificial», explica el ingeniero.

Con la utilización de las cámaras, la complejidad del proyecto se encuentra en el software desde el que se ejerce el control de los vehículos autónomos. El sistema de guiado se adapta a las demandas que requiere la incipiente industria 4.0 y permite que las máquinas realicen su labor en escenarios de gran complejidad, como pueden ser las cámaras frigoríficas o las atmósferas explosivas. «Las máquinas van comprendiendo mejor su entorno porque hacen fotografías constantemente, lo que también permite hacer inventarios en tiempo real», añade Martínez.



Experiencia en San Francisco

Los vehículos autónomos surgidos desde la UMH participaron en Yuzz, un concurso en el que compitieron con más de cuarenta proyectos y cuyo triunfo final acabó en Elche. Antes del veredicto definitivo del jurado, los emprendedores que formaban parte del certamen tuvieron la oportunidad de viajar hasta Silicon Valley, ese lugar de San Francisco que ejerce como faro mundial de la innovación tecnológica. El viaje tenía dos objetivos principales. Por una parte, conocer de primera mano como funcionan algunos gigantes como Google, LinkedIn o Facebook. Por otra, el alicantino pudo dar a conocer su proyecto ante potenciales inversores.

Más allá de los avances de Silicon Valley, lo que más llamó la atención de Martínez fue la mentalidad y la visión empresarial de sus habitantes. «Ellos tienen muy claro que el objetivo es poner negocios en marcha, arriesgar con sus ideas. Se trata de probar y, si no va bien, dedicarse a otra cosa», comenta el ingeniero, al que alguien le dijo que «en San Francisco no eres nadie hasta que no te has arruinado siete u ocho veces». «En España está demasiado penado el fracaso», añade. Ahora, de vuelta a Elche, seguirá desarrollando un proyecto de vehículos autónomos que circula por buen camino.