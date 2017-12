José Manuel Sabuco: «El relevo en la fiesta está asegurado porque los jóvenes se involucran más»

Las fiestas de la Venida han contado con una alta participación, en especial de jóvenes que empezaron a descubrir la tradición de la romería y la procesión.

Segundo año como presidente de la Sociedad Venida de la Virgen. Acabadas las fiestas, ¿qué balance saca?

La Venida de la Virgen está atravesando uno de los mejores momentos de su historia, y más ahora que las fiestas han sido declaradas este año Bien de Interés Turístico Autonómico y también con el reconocimiento de Bien de Interés Cultural. Estamos contentos porque se ha notado una alta participación en los actos.

El 30 de diciembre se estrenó en El Gran Teatro la obra «Soc per a Elig 1370» de Antonio Amorós. ¿Se mantendrá esta nueva tradición?

Es un proyecto de futuro, hemos estado dos años trabajando para que salga bien la representación y fue un éxito, completamos el aforo. Pretendemos llenar este espacio que siempre se quedaba vacío y además cumplimos con la gente que por diferentes motivos no pudo ver el hallazgo en la playa. La idea es que sea algo vivo e intentaremos incluir nuevas escenas en futuras representaciones. Las temperaturas acompañaron durante la romería y la procesión, ¿están contentos con el calor que ha recibido la patrona?

Temíamos que la gente anticipara el puente el día de la romería teniendo en cuenta que este año el 29 caía en viernes festivo. Sin embargo notamos una alta implicación de gente joven, la edad media del público va bajando, sobre todo en la romería, y eso es algo que asegura el relevo. Vimos pandillas de amigos, comparsas de moros y cristianos y grupos que acuden por primera vez y que además entonaron el himno con las 10.000 estampas que repartimos en la romería y procesión.

De cara a la preservación de la tradición, ¿en qué repercutirá que la fiesta cuente con dos reconocimientos autonómicos?

Es una garantía y un vehículo que establece criterios de conservación de elementos tradicionales que la sociedad alberga desde que se fundó hace 153 años, todo para que los detalles permanezcan como en su origen. También tenemos que ver la respuesta del Ayuntamiento, este año firmaremos un nuevo convenio pero imaginamos que seguirán apoyando en la línea de otros años, con todo el despliegue logístico como autobuses, montaje en la playa, personal?

¿Cómo conseguir que una ciudad diversa como Elche conozca más la fiesta?

Mejorando la información y difusión. Ya lo estamos logrando con la idea del cómic, a través de las redes sociales, con concursos de fotografía, la obra de teatro «Soc per a Elig 1370» y el documental de Pablo Mas sobre la fiesta que presentamos en el pregón y que pronto analizaremos cómo distribuir.

Y sobre las visitas de Cantó a los centros escolares, ¿se intensificarán los esfuerzos por expandir la tradición a todo el municipio?

Los vecinos del centro tienen la fiesta interiorizada, y muchas veces en los barrios más alejados no se participa por falta de información y eso es lo que debemos fomentar para construir ciudad. Ya tuvimos un acto en Plaza de Castilla y queremos llevar la tradición a aquellos barrios donde viven personas que originariamente no son de Elche y no conocen el arraigo de la fiesta, y luego pedanías donde se implican menos por motivos de distancia.

¿Los ilicitanos ausentes cada vez están menos ausentes en estas fiestas?

Queremos potenciar la recepción y acogida. Este año vinieron 27 y tenemos una base de datos de ilicitanos que viven fuera para ampliar esa red, pero no es fácil porque depende de los kilómetros que se alejen, muchos de ellos viven fuera del país, y también depende de si tienen familia aquí. Es importante que conozcan cómo avanza su ciudad, por eso este año les organizamos una visita a Elche Parque Empresarial, en concreto al museo del calzado.

¿Cómo inculcar a los más jóvenes la fiesta patronal de invierno?

La escuela del Heraldo es uno de nuestros proyectos preferentes para formarlos musicalmente a través de José Vicente Leal como director, todo para transmitirles la tradición. Fomentamos desde la Venida personajes como «els angelets», muchos de los cuáles terminan cuando crecen en la escuela. La fiesta sigue avanzando, han habido incorporaciones de nuevos cabezudos que, por ejemplo, han preparado desde el Instituto de la Torreta representando la figura del Heraldo y de Calendura.