Nochevieja para la nueva juventud

Andrés no da abasto para comerse las uvas de la suerte, pero consigue comérselas todas. Para rebajar el pequeño atragantamiento corre a por un vasito de mistela. Muchas mujeres y hombres se pusieron el 30 de diciembre su mejor traje de gala para celebrar por adelantado el año nuevo en un «Tardeo Senior» en la sala El Bailongo de Elche. Es el segundo año que se celebra y el sábado fue todo un éxito. Unas 300 personas festejaron esta fiesta de año nuevo prematura, muchas más personas que en la primera de las ediciones.

Mientras sonaba la música de la orquesta, una hilera de bailarines, en primera fila, realizaban ensayados bailes en línea, otros muchos bailaban en parejas y una de las mujeres asistentes se atrevió a pedir una caravana de hombres para la próxima fiesta.

La idea de esta celebración se forjó en 2016 cuando tres señoras de Elche le explicaron al concejal de Políticas de Mayores, Carlos Sánchez, que tanto ellas como muchas amigas y amigos tenían hipotecado el día 30 preparando la cena a sus hijos y nietos, por lo que se les aguaba la posibilidad de acudir a alguno de los bailes que organiza el Ayuntamiento para despedir el año. Tanto conmovió al edil que organizó para el día 30 una pre-nochevieja especial para ellos, bautizada como «Tardeo Senior» que ya va camino de convertirse en tradición duradera.

«Yo misma me he confeccionado el traje, nunca me compro vestidos», decía una de las festivas asistentes a la fiesta que lucía un vestido con encaje negro y que exultaba alegría. «Yo soy cubana, soy la única que hay por aquí, llevo cinco años viniendo al Bailongo y esto es una maravilla», afirmaba otra de las asistentes.

La iniciativa se concentró el 30 de diciembre en la sala El Bailongo y consistió en una fiesta que comenzó por la tarde y se alargó hasta las tradicionales campanadas y un baile posterior al evento que se alargó hasta bien entrada la tarde. No faltó ningún detalle. Concursos, baile, cotillones, photocall e incluso uvas de la suerte.

Al evento acudieron el alcalde de Elche, Carlos González y el concejal de Políticas de Mayores, Carlos Sánchez, quienes fueron muy solicitados por las personas asistentes en el acto, ya fuera para reclamarles un baile o para solicitarles acciones para mejorar la situación de las personas más mayores en Elche.