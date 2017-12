La Policía de Elche refuerza la vigilancia contra las fiestas ilegales de Nochevieja

Han pasado revista a más de 200 establecimientos en los últimos meses, 40 de ellos de ocio nocturno. El objetivo evitar cualquier irregularidad con la vista puesta ya en una de las jornadas más conflictivas del año:Nochevieja. Tanto es así que el ejercicio pasado, el Ayuntamiento detectó al menos una decena de fiestas ilegales en Elche. Desde octubre, la Policía Local ha reforzado la vigilancia para combatir las fiestas ilegales de Fin de Año con diferentes campañas e inspecciones que esta semana se han intensificado más todavía.

Uno a uno, los establecimientos han recibido ya las notificaciones sobre las normas imprescindibles para la noche del 31 de diciembre. Entre ellas, la obligación de tener al día los seguros, no sobrepasar el aforo máximo permitido o la prohibición de vender alcohol a menores. Tras ese trámite, que comenzó a principios de diciembre, la Policía Local se centra ahora en hacer un barrido por las redes sociales y las denuncias ciudadanas para detectar cualquier posible fiesta ilegal que se organice en un establecimiento del término municipal.

El dispositivo pasa por investigar a los organizadores de estas citas que, en muchos casos, se anuncian incitando al consumo de alcohol sin límite de cantidad ni edad. Los agentes de la Policía Local también ponen el foco en las celebraciones que se difunden y que carecen de autorización o los locales que no disponen de licencia de apertura.

Por el momento, desde la Jefatura no han detectado ninguna incidencia a pocos días de la Nochevieja. No obstante, según señalaron fuentes policiales, los efectivos no bajan la guardia ante la posibilidad de que puedan convocarse fiestas de este tipo. De hecho, está previsto que los controles continúen también la noche del 31 por si se diera el caso de cualquier celebración irregular. En esa línea, los efectivos se desplazarán hasta los lugares, objeto de denuncia, para levantar un acta o incluso llegar a clausurar la fiesta. Según la Policía Local, las multas por infracciones de esta índole ascienden desde los 30.000 a los 600.000 euros.

Paralelamente, los controles de alcoholemia y drogas también volverán a reforzarse, de nuevo, este fin de semana.