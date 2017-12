Bonig reclama una comisión de seguimiento de la conexión del Cercanías y el aeropuerto

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha aprovechado su visita de hoy a Elche para participar en una reunión de cargos comarcales del partido para pedir a la Generalitat una comisión de seguimiento de las obras que conectarán la ciudad ilicitana con el aeropuerto a través de la red ferroviaria, una actuación que cuenta con la luz verde del Ministerio de Fomento y que tendrá un presupuesto de 85 millones de euros en su primera fase. Otra de las actuaciones que están incluidas por parte de Fomento es la de los estudios relativos al enlace con la estación de Alta Velocidad, en Matola, con un importe de 34 millones de euros.

"Requiero a la Generalitat que se cree una comisión de la parte de las obras que son de su competencia porque habrá muchas declaraciones ambientales y se tendrán que conceder permisos. Los informen tienen que salir de las consellerias, así que les ruego a Mireia Mollà y al alcalde de Elche (Carlos González) que se pongan de acuerdo en los informes. Cuanto más rápidos sean y más coordinación haya, mejor", ha declarado Bonig durante su comparecencia en la sede del PP de la ciudad ilicitana, lugar en el que ha intervenido en compañía del presidente provincial de los populares, José Císcar, y el presidente en Elche, Pablo Ruz.

Bonig ha aprovecha también su intervención para calificar tanto a Carlos González como Ximo Puig de "poco ambiciosos" a la hora de reclamar mejoras en infraestructuras ferroviarias. "Les falta interlocución. Ha tenido que ser Ruz el se haya reunido con Fomento para exponer las necesidades que tiene Elche. Pero quien está gobernando ahora aquí y en la Generalitat es el PSOE", ha añadido la líder del PPCV, antes de hablar del nuevo proyecto de la televisión autonómica, Àpunt, a la que ha definido como "TeleOltra": "No van a emitir toros porque no sé quién ha decidido que los toros no son fiestas populares de la Comunidad Valenciana. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿No emitir el Misteri d´Elx porque es religioso?".

Por último, Bonig ha aprovechado su visita a Elche para respaldar una vez más a Ruz, del mismo modo que hizo ayer en la ciudad ilicitana el vicesecretario de Comunicación de los Populares, Pablo Casado. A principios de este mes, la presidenta del PPCV ya mostró abiertamente su apuesta por el nuevo proyecto de la formación ilicitana de cara a lograr la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, que tendrán lugar en 2019.