Tiempos de cambio para el Misteri

Los integrantes de la familia del Misteri d'Elx encaran el final del año con la incertidumbre acerca de qué alcance tendrá la renovación a la que, por ley, cada cuatro años se debe someter una parte importante de la junta rectora del Patronato, prácticamente la mitad, y, por extensión, si Fernando García continuará como presidente ejecutivo cuatro años más.

El próximo 31 de diciembre de 2017 se agota oficialmente el plazo ordinario para los que fueron designados hace ocho años como vocales de este órgano de gobierno. La junta rectora se renueva en su mitad cada cuatro años. A partir del 1 de enero de 2018, en el caso de que no hayan tomado posesión los nuevos, continuarán en funciones una quincena de patronos, algo más que probable, ya que, cuando se produjo la última renovación, la toma de posesión definitiva de los sustitutos tuvo lugar casi seis meses después de lo previsto, aunque se supieran de antemano los nombres.

Iglesia, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Elche tienen así que proponer cada uno cuatro nombres (en realidad el Consell debería indicar cuatro nombres más el de un técnico), a fin de ocupar las doce vocalías que, en teoría, quedarían vacantes de acuerdo con la Ley del Misteri. Desde la Casa de La Festa ya se ha comunicado a estas tres entidades que ha llegado el momento de aportar nuevos nombres o de mantener algunos de los actuales en la junta rectora, el órgano ejecutivo del Patronato.

Algunas de estas personas tienen muchas probabilidades de continuar. Así, por ejemplo, entre las cuatro personas que puede designar en esta ocasión el Obispado a buen seguro estará de nuevo Joan Castaño. Su condición de archivero del Misteri y el hecho de que es una de las personas que más saben sobre el drama asuncionista lo hacen imprescindible, por lo que todo apunta a que renovará de forma automática.

Relación continuada

María Asunción Tormo, Luis Antón y José Antón Puntes son los otros tres nombres que en su día fueron postulados por la Iglesia y que continuarán a buen seguro, de un modo u otro, ya sea como patronos o no, ligados a la familia de La Festa.

No obstante, donde se augura una renovación casi total es en las propuestas que emanen del Ayuntamiento y también del Consell. Hace ocho años gobernaba el PP en la Generalitat, y ahora PSOE y Compromís, por lo que es de esperar un cambio casi al cien por cien.

En la familia del Misteri algunas voces hablan de que se va a apostar por personas vinculadas al mundo de la cultura, preparadas en algunos casos técnicamente o que se involucren aportando elementos, tiempo o trabajo para mejorar cualquier aspecto de La Festa. Más dedicación si cabe para el drama a lo largo de todo el año con personas que aúnen un sentimiento hacia el Misteri con el conocimiento del mismo.

En el caso del Ayuntamiento de Elche les expiraría el plazo de ocho años a Antonio Rodes, Justo Muñoz, Vicente Pascual Mollá y Jaime Gómez Orts. Los patronos que el Consell presentó hace ocho años fueron Francisco Rodríguez Trives, Carlos Lozano, Sixto Marco Lozano y Javier García Mora.

Por su parte, el actual presidente, Fernando García, asegura que aún no ha tomado la decisión de si quiere continuar en el puesto o no, algo que para él es un honor. Recuerda, no obstante, que no es una opción que dependa solo de él, ya que en el caso de que diera nuevamente el paso adelante tendría que contar con un respaldo mayoritario de los patronos.

Es posible que también se sustituya al secretario, Julio Mompó, que cumple ocho años, mientras que el actual tesorero, Francisco Rodríguez, es de los pocos que abiertamente manifiestan que han cumplido una etapa y que debe entrar nueva savia.

Mientras tanto, en el seno de la familia del Misteri se señala que hay una «calma chicha» por ahora, pero que, a buen seguro, todo se precipitará en cuanto empiecen a conocerse los primeros nombres para renovar parte de la junta rectora del Patronato.