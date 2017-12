Gelete Nieto: "El mayor título de mi padre es el cariño de la gente"

Ángel Nieto 'Gelete', hijo del piloto Ángel Nieto, fallecido este verano tras un accidente, afirmó este jueves en Elche que el mayor título logrado por su padre no fueron los trece campeonatos del mundo, sino el cariño que le ha demostrado toda la gente.



Gelete ha hecho estas declaraciones durante la investidura como Doctor Honoris Causa a título póstumo a Ángel Nieto por parte de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).



"Mi padre era una persona entrañable y cercana y ese era su secreto. Ha recibido títulos y premios y ha ganado campeonatos del mundo, que no es fácil, pero su mejor premio es el cariño de la gente", comentó el hijo del mítico piloto.



Gelete, muy emocionado en su discurso, calificó como un "orgullo" recibir esta distinción y lamentó que por una "desgracia" no pudiera recibirlo en sus propias manos.



"Estamos recibiendo muchos galardones, pero posiblemente este sea uno de los más importantes de su carrera", indicó Gelete, quien añadió que su padre "era una persona luchadora y trabajadora que caló en todas las familias y casas de España".



"Cuando le comentaron que le iban a conceder este reconocimiento le hizo mucha ilusión y nosotros no hemos querido aplazar el acto", dijo un emocionado Gelete, quien recordó con cariño el homenaje que ya recibió Ángel Nieto en Madrid.



El hijo del mítico piloto anunció las gestiones para crear en breve plazo de tiempo la Fundación Ángel Nieto para ayudar a las víctimas de los accidentes de tráfico, tanto de coche como de motos. "Intentaremos que su legado perdure lo máximo posible", indicó.



Gelete destacó el papel de su padre como "pionero" del motociclismo y dijo que fue una figura fundamental para el desarrollo del deporte español y del mundo del motor, aunque también hizo énfasis en su papel como "padre y abuelo".



"Para nosotros es muy importante que la gente se siga acordando de él", comentó Gelete, quien recordó que solo Valentino Rossi ha recibido la distinción de Doctor Honoris Causa en el mundo de motociclismo.



El acto, que se ha celebrado en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche, ha contado con la presencia de familiares del piloto y numerosas personalidades, como el piloto Nico Terol o Ramiro Blanco, pionero del motociclismo en la provincia de Alicante.



Los padrinos del nuevo Doctor Honoris Causa de la Universidad fueron el profesor del Área de Estadística e Investigación Operativa de la UMH, Javier Amorós, y el profesor del Área de Ingeniería Mecánica de la Universidad, Ramón Peral.



Los alcaldes de San Juan, Jaime Albero, y Elche, Carlos González, y el rector de la UMH, Jesús Pastor, cerraron el acto, que puso colofón a las celebraciones del 20 aniversario del centro educativo.