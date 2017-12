Préstamos de ida... y de vuelta

La herramienta está repleta de guiños de humor y apela a la nostalgia con referencias a Pulp Fiction o la Game Boy.

Cansados de prestar discos o libros a sus amigos que nunca son devueltos, o que incluso no se recuerda a quién se han dejado, dos jóvenes ilicitanos, el programador Javier Ruiz y el diseñador gráfico Pablo Hernández, han decido poner fin a esta problemática. Para ello, han creado una aplicación, That's mine (esto es mío), que permite a los usuarios llevar un control de esos preciados objetos que son prestados por un tiempo limitado, y solicitarlos mediante graciosos mensajes cuando el receptor se hace el perezoso a la hora de su devolución.

La app creada por los jóvenes ilicitanos ya está disponible en la tienda virtual de los sistemas Android para ser descargada de forma gratuita. «En iOS no la hemos colgado porque hay que pagar para ello una cuota anual y, ya que la ofrecemos gratis, no queremos que este proyecto nos cueste dinero», explica Ruiz. El entorno de That's mine está repleto de guiños de humor, ya que no se pretende que las reclamaciones de objetos dejados sean en todo agresivos.

Uno de los apartados de la app permite clasificar los préstamos por categorías, en las que aparecen dinero, prendas de ropa o apuntes de estudio. La mayoría de estas categorías son de bienes culturales, como los citados discos y libros, y también películas o videojuegos. La aplicación está repleta de guiños frikis y geeks, y también apela a la nostalgia, con referencias que van desde el filme Pulp Fiction hasta la consola portátil Game Boy.

Cualquier cosa que se haya prestado puede ser clasificada en la app y también hay una opción para apuntar el tiempo en el que se considera que debe ser devuelta. Pasado ese periodo, si el objeto no vuelve a su dueño, That's mine ofrece la posibilidad de mandar un mensaje para reclamarlo, a través de un monigote. La reclamación se puede hacer en tres tonos -suave, medio o brusco-, aunque nunca se pasa una línea roja. Lo más que el muñeco virtual puede llamar al receptor del mensaje es algo del tipo de «malandrín» o lanzarle alguna pregunta estilo: «¿No crees que Javier tendrá ganas de escuchar su disco?».