La firma del Mercado ya presupuestó en 2016 la peatonalización de la Corredora

La peatonalización de la Corredora y la Plaça de Baix que el próximo año ejecutará el Ayuntamiento con casi un millón de euros ya fue presupuestado el pasado año por la empresa concesionaria del Mercado Central, Aparcisa. Así lo ha denunciado la asociación Ágora. Lo cierto es que en la Memoria del Proyecto de Urbanización del Nuevo Mercado Central de Elche -fechado en abril de 2016, con el tripartito ya en el Gobierno municipal, y que figura en el expediente municipal al que ha tenido acceso el colectivo- se detallan las diferentes actuaciones a ejecutar y se presupuestan tanto la peatonalización de la Corredera, como la musealización de los Baños Árabes.

Esta memoria describe que de los 8.050,75 metros de superficie a urbanizar, 1.553,83 corresponden a la peatonalización de la Corredora y el resto a la urbanización del entorno del mercado: plazas de las Flores y de la Fruta, calle Victoria y parte de las calles Ánimes y Alvado.

El informe expone que la intervención en la Corredora y de la Plaça de Baix se realizará de la misma forma y manera que la reciente peatonalización que se ha ejecutado en la calle Trinquete y calle Ancha. Para la pavimentación, contempla que se fresará el asfalto existente y se colocará una nueva capa de asfalto impreso, y los bordillos existentes se sustituirán por otros bordillos de granito y de sección variable para evitar barreras arquitectónicas.

La musealización y protección de los Baños Árabes queda "a definir por los servicios técnicos del Ayuntamiento, técnicos de la Unidad de Patrimonio Histórico Artístico de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes y la Dirección Facultativa una vez se complete el total de las catas arqueológicas de la zona a desarrollar", según se afirma en la memoria. El presupuesto total asciende a 985.367 euros. La partida de urbanización de la Corredera es de 171.243.36 euros mientras que la musealización de los Baños Árabes se fija en 50.606,98 euros.

Reordenación del tráfico

La memoria presentada en abril de 2016 por Aparcisa corresponde al último de los cuatro estudios de tráfico elaborados por la concesionaria en el que propone el acceso al futuro aparcamiento subterráneo por las calles Major de la Vila y Ánimes y la salida por Salitre y Alfonso XII. Tal y como denuncia Ágora, esa propuesta fue informada negativamente el 2 de mayo de 2016 por el jefe de la sección técnica de Proyectos y Obras del ayuntamiento. Entre sus conclusiones, se puede leer que "el estudio no contempla una serie de actuaciones, recogidas en el presente informe, que conllevarías unos costes no previstos en el mismo".

La comisión de Gobierno del Ayuntamiento, reunida el 2 de febrero de 2017, requería a Aparcisa a subsanar el estudio de tráfico aportado para adecuarlo al contenido del citado informe técnico. Tras la remisión de un informe de subsanación de errores, el ingeniero de caminos volvía a emitir un contra informe, con fecha 21 de abril de 2017, que incidía nuevamente en que las alegaciones "corroboran que en la documentación presentada no se contemplan algunas actuaciones sobre diversas calles (Alfonso XII, Major de la Vila, etc) por lo que la ejecución de dichas actuaciones supondrían unos costes adicionales no contemplados inicialmente".

El presupuesto municipal para 2018 ha sido aprobado recientemente con los votos favorables de los grupos integrantes del tripartito (PSOE, Compromís y Partido de Elche) y el apoyo indispensable de Ciudadanos. La concejal de Hacienda, Ana Arabid, ha explicado en los últimos días que el Ayuntamiento asume la peatonalización porque el gobierno municipal del Partido Popular requirió a la empresa concesionaria para que destinase ese dinero a la musealización de los Baños Árabes descubiertos ante el edifico del mercado.

Desde Ágora critican que los 600.000 euros para la peatonalización y los 300.000 para la reordenación del tráfico "cuestionan la afirmación del Partido Popular de que la obra iba a tener un coste cero para el ciudadano". También añade el colectivo que el "pliego de condiciones del proyecto, que tiene carácter contractual, sólo contemplaba como aportación municipal no dineraria las dos plantas de aparcamiento subterráneo que al término de la concesión pasarán a propiedad de la concesionaria".

En este sentido, Ágora ha reprochado que "tanto PSOE como Ciudadanos han manifestado en reiteradas ocasiones su oposición al proyecto, pero su apoyo al mismo para que los ilicitanos no tengan que hacer frente a las supuestas indemnizaciones millonarias que supondría la ruptura del contrato. El antiguo edificio todavía está en pie y de las arcas municipales va a salir casi un millón de euros para obras que debería hacer Aparcisa".